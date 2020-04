Így oszlanak meg a különböző vércsoportok a világon

Vércsoportok alapján tanulmányozták az emberi változatosságot, és térképen is ábrázolták, hogy a világ egyes területein melyik vércsoport a leggyakoribb és a legritkább. A kutatás adatai angolul itt érhetők el, a készítők ez alapján elkészítették az egyes kontinensek vércsoport-térképeit is. Például azok aránya, akik vérében van úgynevezett B allél - tehát vagy B-s vagy AB-s vércsoportúak -, így néz ki az egyes földrészeken.

A vércsoportokat a bennük megtalálható fehérjék alapján kategorizálják, ma 29 vércsoport-rendszert fogad el a tudomány. Ha vért adunk, vagy vérátömlesztésen esünk át ezekből a rendszerekből kettőt szoktak figyelembe venni, az AB0-t és az Rh-t.

Az AB0-rendszer

Az AB0 rendszer alapján az emberek négy csoportba tartozhatnak, a legtöbbünk által ismert A, B, AB, vagy 0 csoportokba. Ezek eloszlási mintája a világon összetett, az emberiség bonyolult evolúciós története miatt.

A B génvariánssal rendelkezőkből, így a B- vagy AB-vércsoportúakból van a legkevesebb a világon. Ahogy a térkép is mutatja az eloszlást, Közép-Ázsiában a leggyakrabb az előfordulása, Amerika és Ausztrália őslakos népei között a legalacsonyabb. Viszonylag magas az előfordulása Afrika egyes részein is, de az emberiségnek így is csak 16%-a B-s vércsoportú.

Az A csoport valamivel gyakoribb, mint a B, az emberek 21%-a tartozik bele. Egymással össze nem függő populációknál gyakori, főleg a montanai feketeláb indiántörzsekre jellemző (30-35%), az ausztrál őslakosok több csoportjánál (40-53%) és az Észak-Skandináv lappoknál is (50-90%). Az A csoport egyértelműen nem volt jelen a közép-amerikai és dél-amerikai indiánok körében.

Az A és a B vércsoportok egy-egy antigént (ellenanyagot termelő, immunválaszt indító anyag a gerinceseknél) jelölnek, a 0-s vércsoportba tartozó embereknek ezek egyike sem található meg vörösvértestjeiken.

A 0-s vércsoport, ami tehát az A és B antitestek hiányából származik, a leggyakoribb az egész világon, az emberiség 63% ebbe tartozik. Különösen magas az előfordulása a közép- és dél-amerikai őslakosok között, itt a 100%-ot közelíti meg. Szintén gyakori az ausztrál őslakosoknál és Nyugat-Európában (főleg a kelta ősökkel rendelkező populációknál). A legritkábban Kelet-Európában és Ázsiában fordul elő, ezeken a térségeken a B csoport a legjellemzőbb.

Az Rh rendszer megoszlása

A világon a legtöbben az Rh+ csoportba tartoznak. Az őslakos amerikaiak és az ausztrál őslakosok valószínűleg 99–100%-a az Rh+ csoportba tartozott, mielőtt a világ más részeiről származó emberekkel keveredtek volna. Ez nem jelenti azt, hogy az indiánok és az ausztrál őslakosok történelmileg szoros kapcsolatban álltak volna egymással.

A szubszaharai Afrika populációjának 97-99%-a, a kelet-ázsiaiaknak 93-99%-a Rh pozitív. Ez a csoport az európaiak között a legritkább, 83-85%-os előfordulással. A legalacsonyabb ismert gyakorisága a Pireneusok-hegység baszkjai között található, Franciaország és Spanyolország között, itt csak 65% - derül ki a kutatásból.