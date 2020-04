Három ufóvideót tett közzé a Pentagon

Szűk egy éve lehet már tudni, hogy az amerikai védelmi minisztériumnak, vagyis a Pentagonnak éveken keresztül futott az ufókutatási programja, ahogy azt is, hogy a minisztérium ma is vizsgálódik, ha "azonosítatlan tárgyakról" vagy "idegen űrjárművekről" érkezik bejelentés. A tavalyi bejelentéskor több, megmagyarázhatatlan észlelést ábrázoló videó is újból felkapottá vált, a Pentagon pedig most ezeket hivatalosan is kiadta, megerősítve ezzel azt, hogy nem hoaxokról volt szó – írja a Guardian.

A minisztérium közleményében azt írta, hogy a vizsgálatok során nem találtak semmit, ami indokolta volna a videók hivatalos visszatartását, végül pedig azért adták ki hivatalosan is a videókat, hogy minden kétséget és spekulációt eloszlassanak a felvételek valódiságával kapcsolatban. Ezek egyébként korábban is kiszivárogtak már, 2007-ben és 2017-ben, a Pentagon közleménye alapján azonban a mai napig nem tudták azonosítani az objektumokat. A videókon egyébként 2004-es, illetve 2015-ös gyakorlórepülések során készített képek láthatóak.

Pentagon formally releases 3 Navy videos showing "unidentified aerial phenomena" https://t.co/DNtaSBpV0q pic.twitter.com/m2l1D7a1jo — CBS News (@CBSNews) April 27, 2020

Mivel a felvételek évek óta ismertek, elsőre annyira nem tűnik izgalmasnak a bejelentés, az azonban mégis sokat nyom a latban, hogy a Pentagon hivatalosan is elismerte a valódiságukat. A közeljövőben ez alighanem további spekulációkhoz fog vezetni arról, hogy az emberek földönkívüliekkel léphettek kapcsolatba.

Harry Reid, Nevada korábbi demokrata szenátora Twitteren azt írta, hogy a videók kiadása örvendetes, de ezzel csak a felszínt kapargatjuk, ennél ugyanis sokkal több anyag van a Pentagon birtokában. Mint írta, meg kell vizsgálni, hogy ezek jelentenek-e nemzetbiztonsági veszélyt, az amerikaiakat pedig megérdemlik, hogy tájékoztassák őket erről.