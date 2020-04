Újszülöttekben sikerült azonosítani az autizmus potenciális előszelét

Áttörést hozhat az autizmus elleni küzdelemben a Washington University School of Medicine in St. Louis és a Stanford University szakembereinek friss kutatása, melyben újszülöttekben sikerült találniuk egy olyan biomarkert, ami hónapokkal, vagy akár évekkel a tünetek megjelenése előtt jelezheti a betegséget – olvasható a washingtoni egyetem honlapján.

A Proceedings of the National Academy of Sciences nevű szaklapban publikált tanulmányban a kutatók 913, húsz évvel ezelőtt a St. Louis Children’s Hospitalban láz miatt kezelt újszülött agy-gerincvelői folyadékát vizsgálták meg. Ezekben eredetileg agyhártyagyulladásra utaló jeleket kerestek, és bár az erre vonatkozó tesztek negatívak lettek, a megmaradt folyadékot megőrizték.

Mivel a minták között kilenc olyan is volt, amit később autizmussal diagnosztizált gyerektől vettek le, a kutatók úgy döntöttek, hogy összehasonlítják őket 17, korban és nemben is azonos gyerek mintájával, akiknél nem jelentkezett a betegség. A kutatás során kiderült, hogy a kilenc autizmussal diagnosztizált gyerek mintájában szignifikánsan alacsonyabb volt egy neuropeptid, az arginin-vazopresszin, vagy más néven antidiuretikus hormon szintje, mint a másik csoportnál.

Ezt a biológiai nyomot mindenképpen követnünk kell, és gyerekek sokkal nagyobb csoportját kell megvizsgálnunk. Mivel a mostani tanulmány eredményei egybevágnak az idősebb gyerekekkel, illetve más főemlősökkel végzett kísérletekkel, meg akarjuk érteni, hogy pontosan mi a kapcsolat a neuropeptid és az autizmus között, mert a jelek szerint ebből elég stabil következtetéseket lehet levonni a jövőre nézve.

– mondta Karen J. Parker, a tanulmány egyik szerzője, aki kollégáival egy hasonló, de szélesebb körű kutatással szeretné letesztelni, hogy az eredmények nagyobb mintánál is megállják-e a helyüket.

A szakértők szerint minél előbb ismerjük fel az autizmust, annál hamarabb lehet felvenni a harcot annak negatív hatásaival szemben, jelenleg azonban ez a tünetek megjelenése előtt rendkívül nehéz feladat, mert semmilyen teszt nem mutatja ki a betegséget. Emiatt leginkább a viselkedés alapján lehet észrevenni, jellemzően 2-4 éves korban, a mostani kutatás alapján azonban már egy újszülött esetében is meg lehetne jósolni, hogy a jövőben kialakul-e náluk az autizmus. John N. Constantino, a tanulmány társszerzője elmondta, ha az autizmussal korábban is kapcsolatba hozott neuropeptidről kiderül, hogy megbízható, akkor gyógyszeres kezeléssel néhány tünetet akár teljesen meg lehetne szüntetni.