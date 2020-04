Elon Musk és Jeff Bezos cégei vihetnek majd asztronautákat a Holdra

Jeff Bezos és Elon Musk űrkolóniákról ábrándozik, startupok pedig már aszteroidákat akarnak bányászni. De mennyire reális, hogy a földi gazdaság az űrben is terjeszkedjen?

Három magáncéget, köztük az Elon Musk és Jeff Bezos tulajdonában lévő rakétafejlesztő cégeket bízott meg a NASA a következő holdra szállás járműveinek és eszközeinek fejlesztésére - írja a Space.com. Az amerikai űrkutatási hivatal csütörtökön jelentette be, hogy a Musk tulajdonában lévő SpaceX, a Jeff Bezos féle Blue Origin és a Dynetics nevű cég vezetheti az Artemis program, vagyis a 2024-re tervezett holdra szállás fejlesztéseit. A szerződések összesen 967 millió dollárról szólnak. Korábban a Boeing is pályázott az Artemis programba, de nem nyert.

Musk cége egy Starship nevű óriási űrjármű tervével pályázott a NASA-nál, amelyet a SpaceX már fejleszt, és amivel Musk tervei szerint egyszer a Marsot is gyarmatosítani fogjuk. A Starship-et egy Super Heavy nevű, hatalmas rakéta fogja a tervek szerint kilőni a Földről, de a Holdról és a Marsről saját magától is fel tud majd szállni. A Blue Origin a Lockheed Martin, a Northrop Grumman és a Draper cégekkel együtt fejleszt majd a Holdra le és onnan felszállást segítő járműveket, és hasonló fejlesztéseken dolgozik az alabamai Dynetics is.

Vagyis a három csapat gyakorlatilag ugyanarra a feladatra, az űrhajósok Holdra és onnan vissza az űrbe juttatásának megoldására fejlesztenek. A három cég, illetve cégcsoport három különböző megközelítéssel áll hozzá ugyanahhoz a feladathoz, ami Lisa Watson-Morgan, a NASA projektmenedzsere szerint kifejezetten előnyös. A NASA 10 hónapig mindhárom csapattal együtt dolgozik majd, azután döntik majd el, hogy melyik projekttel kezdik meg a tesztrepüléseket. Az ügynökség csak ezután választja ki majd azt a projektet, amely végül majd asztronautákat vihet a Holdra.