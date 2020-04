A zenehallgatási szokásainkat is megváltoztatja a járvány

Szerdán tette közzé idei első negyedéves pénzügyi eredményeit a Spotify, ebből pedig nemcsak az derült ki, hogy a svéd cég a koronavírus-járvány ellenére is remekül teljesít, hanem az is, hogy a korlátozások bevezetése óta jelentősen megváltoztak az emberek audiofogyasztási szokásai – írja a Digital Trends.

A jelentés alapján a Spotify jelenleg 130 millió fizetős felhasználóval büszkélkedhet, a negyedév végére pedig 286 millió aktív havi felhasználójuk volt, ami 31 százalékos növekedést jelent a tavalyi első negyedévhez képest. Kiderült az is, hogy ugyan a koronavírus-járvány miatt eleinte kevesebbet használták a szolgáltatást az emberek, végül azonban nem pusztán sikerült megfelelni az előrejelzéseknek, hanem még túl is szárnyalták azokat.

A hallgatói viselkedésre vonatkozóan nem meglepő módon kiderült, hogy jóval kevesebben használják a szolgáltatást autóban, hordozható eszközökön és webes felületeken – egyes esetekben kétszámjegyű volt a csökkenés százalékban –, amit a cég a munkahelyre való ingázás megszűnésével magyaráz. A játékkonzolokon és a tévéken ugyanakkor 50 százalékos növekedés volt megfigyelhető, így a Spotify szerint most lényegében

minden nap olyan, mintha hétvége lenne.

A korábbi csökkenő trend a jelentés alapján sokkal jobban érintette a podcasteket, mint a zenét, de az elmúlt pár hétben a főzés, a házimunkák, a családi együttlétek illetve az otthoni pihenés mellé is egyre többen használják a szolgáltatást. A Spotify emellett azt is közölte, hogy egyre többen hallgatnak megnyugtató tartalmakat, hogy meg tudjanak küzdeni a mostani helyzettel járó stresszel és szorongással. A felhasználók 40 százaléka mondta azt, hogy gyakrabban hallgatnak ilyen okból zenét, nőtt a "chill" és "instrumental" keresések száma és a meditációról, valamint a fizikai és mentális egészségről szóló podcastek is népszerűbbek lettek.