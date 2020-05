Kibervédelmi cégek segítik a kórházakat, hogy elkerüljék a támadásokat

Kiberbiztonsági cégek és szakértők fogtak össze azért, hogy ingyen biztosítsanak védettséget azoknak a kórházaknak, amiket kibertámadás ért a koronavírus-járvány kitörése óta. Múlt hónapban 87 kórházzal és négy nemzeti egészségügyi rendszerrel foglalkoztak Európában, a tervek szerint a tevékenységüket májustól kiterjesztik az Egyesült Államok területére is.

A kiberbűnözők nemcsak átlagos felhasználókat találnak meg egyre nagyobb számban a járvány kezdete óta, hanem kórházak működését is ellehetetlenítik, mikor zsarolóvírussal fertőzik meg a gépeket, és az áldozatok csak váltságdíj fejében férhetnek hozzá újra az adatokhoz. Ez a módszer különösen szörnyű és egyben jövedelmező is akkor, mikor az intézmények egyébként sem engedhetik meg maguknak, hogy hosszabb ideig ne férjenek hozzá a rendszerükhöz.

Élet és halál kérdésévé válik a helyzet, néha orvosi műszerek sem használhatóak, ha a kórház informatikai rendszerét egy zsarolóprogram működésképtelenné teszi

– mondta André Pienaar, a C5 Capital kiberbiztonsági befektetési vállalkozás alapítója, a szövetség egyik létrehozója.

A kórházak mellett a laboratóriumoknak is szeretnének segítséget nyújtani, hogy a támadások ne lassíthassák a munkájukat, és hogy a kutatási eredményeket ne lophassák el más vállalkozások vagy államok, hiszen a szellemi tulajdon védelme az egészségügy jövője szempontjából is kiemelten fontos kérdés a kutatóknak és a nagyobb vállalatoknak is.

A szövetség létrejötte jó példa arra, hogy mennyi helyen lehet önkéntes segítséget nyújtani, és azt is megmutatja, hogy az egészségügy az egész világon mennyire le van maradva a kibervédelem terén. A szövetség együttműködhet egy másik önkéntes kiberbiztonsági szervezettel, akik elsősorban azt térképezik fel, hol sebezhetőek a leginkább az egészségügyi rendszerek, és jelzik, illetve segítenek kijavítani a kórházak általános biztonsági hibáit.

Az önkéntesek szerint a kórházaknak most így is elég problémájuk van, és nem tudnak még arra is pénzt és munkaerőt szánni, hogy a biztonsági kérdésekkel megfelelően foglalkozzanak. Pontos adat nincs arra vonatkozóan, hogy mennyivel emelkedett a kórházak elleni támadások száma, de az FBI és az Interpol is azt mondta, hogy szignifikáns növekedés látható a kibertámadások számában a járvány kezdete óta. Ez szerintük a járvány alatt nem is fog csökkenni, ezért a szövetség szeretne hamarosan egy olyan tájékoztatót is kiadni, amiben az eddigi tapasztalatikat összegzik, hogy minden egészségügyi intézmény felkészülhessen.