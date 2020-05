Hiányzott még valami kellemetlen? Mit szólnának gyilkos darazsakhoz?

Tavaly év végén szokatlanul hatalmas darazsakat fedeztek fel az egyesült államokbeli Washington államban. Mostanra kiderült, hogy ázsiai óriásdarázsról van szó. Ezek a rovarok akár öt centisre és megnőhetnek, és a fullánkjuk, illetve csípésük súlyossága is ennek megfelelő léptékű. Ők a világ legnagyobb darazsai.

Fotó: Wikipedia Az ázsiai óriásdarázs és sáska vacsoravendége

A darazsak igen agresszíven terjednek, és a kutatók amiatt aggódnak, hogy megtizedelhetik az egyébként is rossz állapotban lévő amerikai méhpopulációt. Az óriásdarazsak ugyanis arról ismertek Ázsiában, hogy egész méhkolóniákat képesek kiirtani. Bár Japánban, ahol egy közeli rokon, a japán óriásdarázs dívik, a méhek élve megsütik a támadót, ha az bemerészkedik a kaptárba.

Senki sem tudja, hogy hogyan jutottak az Egyesült Államokba, de természetes élőhelyükön, Ázsiában emberek is rendszeresen meghalnak a csípésüktől. Japánban évente 30-50 ember hal meg óriásdarázs-csípésben. Kínában egyetlen tartományban 42 embert öltek meg 2013-ban. Ezért is szerepelnek a hírekben inkább gyilkos darázs néven, ami talán még az óriásdarázsnál is ijesztőbb (nyilván mi is ezt írtuk a címbe).

Az entomológusok most arra figyelmeztetnek, hogy ha sürgősen nem irtják ki az Amerikában terjedni kezdett populációt, néhány év múlva már esély sem lesz erre. Egyelőre még csak kétszer találtak dolgozó darazsakat a washingtoni Blaine mellett, amiből arra következtetnek, hogy valahol a közelben lehet a fészkük. Most a tavasszal kirepülő királynőket próbálják fülön csípni, mielőtt azok újabb kolóniákat alapíthatnának.

Ha sikerül élve elfogni a darazsakat, akkor rádiós nyomkövetőt tesznek rájuk, majd visszakövetik őket a kaptárig. A feladat nem egyszerű, már csak azért sem, mert előfordul, hogy ezek a darazsak a földbe ásott üregekben fészkelnek. Az is felmerült, hogy hőszenzorokkal próbálnak az erdő talajában a fészek nyomára bukkanni.