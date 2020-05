Az egyiptomiak vízzel telt vasmedencének képzelték az eget

Számos ókori (vaskor előtti) civilizációnak hosszú ideig hozzáférhetetlenek maradtak a földi vaskészletek, mert azok ércekbe voltak zárva, amelyekből ki kellett olvasztani a fémet. Viszont rendelkezésre állt egy másik – bár igen ritka – vasforrás is: a meteoritok. Számos kultúra régészeti emlékei között találtak meteoritvasból készült tárgyakat, így Kínában, Észak-Amerikában és Grönlandon is. Emellett az egyiptomi Tutanhamon-kincsek között is találtak egy meteoritvasból készített díszes tőrt.

Fotó: Wikipedia A Tutanhamon-sírban talált, meteoritvasból készült tőr

Az ókori egyiptomiak kultúrájában különösen fontos szerepet játszottak a meteoritok, amit az is bizonyít, hogy a korábban gondolt időpontnál ezer évvel korábban, 4300 évvel ezelőtt is megjelentek már a meteoritok a hieroglifák között. Az amerikai Brown Egyetem egyiptológusa, Victoria Almansa-Villtoro és munkatársai az egyiptomi úgynevezett Piramis-szövegeket tanulmányozta, amelyek a világ legrégebbi vallásos dokumentumai, és utalást találtak bennük a meteoritokra.

Korábban azt gondolták, hogy az egyiptomiak csak 3300 évvel ezelőtt jöttek rá, hogy a meteoritok az égből hullanak, amikor megjelent a szövegekben egy új szó, amelynek jelentését "az égből hullott fémként" azonosították. Csakhogy a mostani kutatásban felfedezték, hogy a Piramis-szövegek is tartalmaznak utalást az égi vasra, még ha csak áttételesen is.

A Piramis-szövegeket a piramisok oldalába vésték, és afféle útikönyvként funkcionáltak az elhunyt fáraóknak: arról tájékoztatták őket, hogy mire számíthatnak a túlvilágon. A szöveg szerint azonban a mennyek tele vannak vassal. A mennyországba vaskapun keresztül lehet belépni, a mennybéli kert pedig vasfallal van körülvéve.

Viszont emellett az ég alapvetően vízzel telt, hiszen a halott személy a "csillagok hideg vizében" megmerítkezve tisztul meg, és egy hajón kel át az ég óceánján. A sok vas és a víz nem feltétlenül fér meg egymás mellett, de a kutatók úgy okoskodnak, hogy az egyiptomiak hatalmas vastartálynak képzelték az eget, amely vízzel telt, de a falából időnként darabok töredeznek le, amelyek meteoritként hullanak a földre.

Sőt, az is elképzelhető, hogy a vízzel telt vastartály elképzelése még sokkal régebbi, hiszen létezik egy legalább 5000 éves (tehát az első fáraók kora előtti) hieroglifa, amelyhez a víz-vas-születés hármas értelmet társították, és ezt eddig nem nagyon tudták értelmezni az egyiptológusok. Talán itt is az égbeli vasról lehet szó.