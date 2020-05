Felfedeztek egy antitestet, ami gátolja a koronavírus fertőzését

A holland Utrechti Egyetem kutatói arról számoltak be a Nature egyik társlapjában, hogy találtak egy emberi antitestet (amit még az első SARS-járvány idején fedeztek fel), amely képes kötődni a mostani járványt okozó SARS-CoV-2 vírushoz is, és sejtkultúrákban gátolni képes a fertőzését. Ez azonban még csak a legelső lépés egy jövőbeli esetleges terápia vagy vakcina irányába.

Az első SARS-vírus ellen regisztrált számos antitest közül olyanokat kerestek, amelyek egyúttal a mostani kórokozóhoz is képesek kötődni. Ez a keresztreakció egyébként később arra is jó lehet, hogy esetleg a jövőben felbukkanó és újabb járványt okozó rokon koronavírusok ellen is bevethető legyen.

A kutatás vezetője, Berend-Jan Bosch elmondta, hogy e felfedezés még csak kiindulópontja a hosszas kutatásnak. Viszont az antitest teljesen emberi eredetű, ami csökkenti a nem kívánt immunreakció esélyét. Ezt az antitestet géntechnológiai módszerekkel teljesen emberivé tett egerekben állították elő, így valószínűleg gyorsabban haladhatnak a fejlesztésével.

(SciTech Daily)