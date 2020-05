Milliárdok élhetnek néhány évtized múlva a szélsőséges hőséggel sújtott térségekben

Ha a klíma a jelenlegi ütemben melegszik tovább, fél évszázad múlva akár a világ népességének harmada is olyan régiókban lesz kénytelen élni, ami az extrém forróság miatt alkalmatlan lesz az emberi életre – derül ki a Washingtoni Egyetem kutatóinak most publikált tanulmányából.

Ma kevesebb mint 25 millió ember él a föld legforróbb régióiban (amelyek jórészt a Szaharában találhatók). E térségekben az évi középhőmérséklet meghaladja a 29 Celsius-fokot. De 2070-re hasonló éghajlat lehet jellemző Afrika nagy részére, illetve Indiára és Délkelet-Ázsiára, a Közel-Keletre, Dél-Amerikára és Ausztráliára is.

A jelenlegi előrejelzések szerint 2070-re a világ népessége 10 milliárd fölé emelkedik, ez pedig azt jelenti, hogy az extrém hőséggel jellemezhető régiókban 3,5 milliárd ember lesz kénytelen tengetni az életét. Egy részük várhatóan megpróbál hűvösebb tájakra vándorolni, ebből pedig nyilvánvalóan szociális és politikai összetűzések fognak kialakulni.

Ráadásul "ezek pontosan a világ azon részei, ahol a leggyorsabban növekszik a populáció" – nyilatkozta Timothy Kohler, a Washingtoni Egyetem régésze, a kutatás vezetője. A most előrejelzett 3,5 milliárd ember, akinek a klímaváltozás fogja ellehetetleníteni az életét, sokkal magasabb szám, mint amit a legtöbb jelentés valószínűsít.

Erre a kutatók azzal reagálnak, hogy ez a lehető legrosszabb forgatókönyv, aminek a bekövetkezéséhez az kell, hogy az üvegházhatású gázok koncentrációja továbbra is gyorsan növekedjen az atmoszférában. Ha a kibocsátás csökken, illetve a felmelegedés üteme lassul, az érintett népesség mérete egymilliárddal is csökkenhet – de még úgy is 2,5 milliárdan maradnának.

A tanulmányban azt vizsgálták, hogy jelenleg milyen hőmérsékleti tartományban él az emberiség túlnyomó többsége, és a klímamodellek szerint 50 év múlva hol maradnak olyan régiók, ahol a hőmérséklet e tartományon belül marad (vagyis a mai értelemben élhetők maradnak).

Azt is elismerik ugyanakkor, hogy a következő évtizedek technológia fejlesztése révén kiterjedhetnek az élhető régiók, mivel az új termények, légkondicionálás, ruházat és minden más átalakításával ott is élhetnek majd emberek, ahol jelenleg eszükbe sem jutna. Az persze más kérdés, hogy ez mennyire lesz jó élet.

Jelenleg az emberiség túlnyomó többsége egészen szűk hőmérsékleti tartományban él: ott, ahol az éves középhőmérséklet 11 és 15 Celsius-fok között van. Persze, élnek emberek ennél hidegebben és melegebben is, de ők jóval kevesebben vannak. Így volt ez a múltban is. A tanulmányban az elmúlt 6000 év régészeti emlékeit elemezve úgy találták, hogy az emberi települések mindig is ezt a hőmérsékleti tartományt preferálták.