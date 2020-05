A Jupiteréhez hasonló felhőöveket figyeltek meg a legközelebbi barna törpén

Ugyan a barna törpék akár nyolcvanszor is nehezebbek lehetnek a Jupiternél, a gravitációjuk miatt átmérőjüket tekintve nagyjából ugyanakkorák, mint a Naprendszer legnagyobb bolygója. Ahhoz hasonlóan időjárásuk is van, így felhőik is lehetnek, a csillagászok pedig most bizonyítékot találtak arra, hogy a legközelebbi ismert barna törpe, a Luhman 16A-nak a Jupiterhez és a Szaturnuszhoz hasonlóan vannak felhőövei – olvasható a Hubble űrtávcső honlapján.

A The Astrophysical Journal című szaklapban publikált tanulmányban a csillagászok a Chilében található Nagyon Nagy Távcső (VLT) segítségével vizsgálták meg a barna törpe légkörét, egészen pontosan a polarimetria névre hallgató eljárást hívták segítségül, melynek során lineárisan polarizált fényt vezetnek át egy optikailag aktív közegen, és mérik a fény polarizációs síkjának elfordulási szögét. Amikor a fény visszaverődik bizonyos részecskékről, például vízcseppekről, hajlamos a bizonyos szögű polarizációra, ha pedig ezt a csillagászok megmérik, akkor is bizonyítani tudják a felhők jelenlétét, hogy közben nem képesek megállapítani a barna törpe felhőinek struktúráját.

Julien Girard, a kutatás egyik résztvevője elmondta, hogy ezzel a módszerrel fényévekre lévő objektumok esetében is meg tudják mondani, hogy a fény mivel találkozott, amíg eljutott idáig. Theodora Karalidi, a csapat másik tagja hozzátette, hogy a felfedezéshez a Luhman 16A-ra vonatkozó megfigyeléseket összehasonlították más tulajdonságokkal rendelkező modellekkel, és arra jutottak, hogy kizárólag a felhőövekkel rendelkező atmoszférák esetében tapasztaltak olyasmiket, mint a mostani kutatás során.

A Luhman 16A egy 6,5 fényévre lévő bináris rendszerben található, ami a harmadik legközelebbi ismert rendszer a sajátunkhoz az Alpha Centauri és a Barnard-csillag után. A rendszerben található másik objektum, a Luhman 16B szintén egy barna törpe, ám annak ellenére, hogy ugyanakkor jött létre, mint a társa, és súlyban, valamint hőmérsékletében is megegyezik azzal, az időjárása teljesen eltérő. Ennek a barna törpének a megfigyelések alapján nincsenek felhőövei, a rendelkezésre álló bizonyítékok szerint inkább szabálytalan, foltszerű felhők jellemzőek rá, emiatt pedig a fény erősségében is sokkal nagyobb eltérések figyelhetőek meg rajta.

A mostani kutatás során használt polarimetriát nemcsak barna törpék esetében lehet alkalmazni, hanem távoli csillagok körül keringő exobolygók esetében is, mivel ezek atmoszférája hasonlít a barna törpékéhez. A csillagukhoz való közelségük illetve halványságuk miatt ez nagyobb kihívásnak tűnik, ám a barna törpék kutatásával szerzett információk vélhetően segíthetnek majd az esetleges vizsgálatokban. A NASA jelenleg is épülő, a Hubble utódjának szánt infravörös teleszkópja, a James Webb űrtávcső alkalmas is lesz majd a Luhman 16-hoz hasonló rendszerek vizsgálatára, a Wide Field Infrared Survey Telescope pedig polarometriára is képes koronagráffal is fel lesz majd szerelve.