Most lett igazán félelmetes a járvány: megjelenek a Boston Dynamics robotkutyái

A Boston Dynamics robotfejlesztő cég marketingstratégiájának központi eleme, hogy a közösségi hálókra feltöltött videóival ijesztgeti az embereket. A videókon rendszerint egészen könnyedén, atletikusan, szinte megállíthatatlanul mozgó robotokat lehet látni.

Fotó: GovTech A járőröző robotkutya

A gépeik nem kerekeken gurulnak, hanem embert és állatot megszégyenítő végtagokkal rendelkeznek, és zavarba ejtően "természetes" módon járnak, futnak, ugrálnak, és még fel sem lehet őket borítani. Éppen a robotok élőlényszerűsége teszi őket olyan vérfagyasztóvá. Hiszen az emberhez vagy állathoz való, még éppen nem tökéletes hasonlóságuk az úgynevezett viszolyogtató völgy (uncanny valley) mélyébe taszítja őket.

Az elmélet szerint az embernek semmi baja a robotokkal, amíg az nem kezd túlságosan is az emberre (illetve ebben az esetben kutyára) hasonlítani. Ekkor viszont eljön az a pillanat, amikor az ember már fenyegetést lát a gépben, amely esetleg átveheti az ő szerepét, és esetleg átveheti a hatalmat a földön.

A Boston Dynamics egyik legismertebb és legsikeresebb robotja, a SPOT (Foltos) egy fejetlen kutyára hasonlít. Egyes amerikai városok rendőrségei is tesztelik a gépet, hogy a rendőröket segítse, amikor például a feltételezett fegyveresek búvóhelyére kell behatolni.

A robotok által végrehajtott razzia már önmagában is elég félelmetes, de amikor

a robotkutya a koronavírus-járvány kellős közepén járőrözik a kihalt parkban, az már tényleg sok a jóból.

Márpedig tényleg ez történik Szingapúrban, ahol a SPOT robotokat is bevetik a szociális távolságtartást előíró rendelkezések betartatására, jelentette be a GovTech nevű szingapúri kormányügynökség (aminek már a neve is disztópikus scifiket idéz).

No, persze a SPOT (egyelőre) nem veszi üldözőbe a karantént megszegő szingapúri polgárokat. Inkább megfigyelőfunkciót lát el, a kamerái által rögzített kép alapján becsülik az emberek közötti kontaktok gyakoriságát. Illetve szabályszegés esetén a hangszóróiból lejátssza az otthonmaradásra utasító emberi közleményt.

(BBC)