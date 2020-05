Megtalálták az "elsüllyeszthetetlen" USS Nevada roncsait

Egy floridai búvárrégész cég megtalálta az amerikai haditengerészet történetének egyik leghíresebb – vagy talán leghírhedtebb – csatahajójának roncsait, írja a US Naval Institute. A USS Nevada (BB-36) nem messze Hawaii-tól, Pearl Harbortól nagyjából 120 kilométerre dél-nyugatra pihent hullámsírjában, csaknem öt kilométeres mélységben a Csendes-óceán fenekén, ahová 1948-ban küldték.

A USS Nevada pontos nyughelyét mostanáig nem ismerték, a haditengerészetnek is csak hozzávetőleges információi voltak arról, hogy merre érdemes keresni. A történelmi fontosságú relikvia után kutatók most eredménnyel jártak, és április végén a floridai SEARCH Inc. és a texasi Ocean Infinity cég által irányított robot-tengeralattjáró kameraképén megpillantották a viharvert roncsot.

Az 1916-ban szolgálatba helyezett USS Nevada igazán sokat látott hadihajó volt. Részt vett az I. világháborúban (többek között brit kereskedelmi konvojoknak biztosított védelmet), majd harcolt a II. világháborúban. A Pearl Harbor elleni japán támadás során a Nevada volt az egyetlen a kikötőben horgonyzó nyolc nagy amerikai csatahajó közül, amelyik túlélte a rajtaütést.

Miután sérüléseit kijavították (legalább hat bomba- és egy torpedótalálat érte Pearl Harborban), a USS Nevada ott volt a normandiai partraszállásnál, és hatalmas ágyúival a parti német állásokat támadta. Normandia után a csendes-óceáni hadszíntéren szolgált, Iwo Jima és Okinawa inváziójában segítve az amerikai alakulatokat.

A II. világháború után a haditengerészet illetékesei úgy döntöttek, hogy nem éri meg felújítani és modernizálni a Nevadát. A hajót ezután 1946 júliusában két alkalommal is kísérleti atombomba-robbantásoknál használták, azt vizsgálva, hogy milyen hatással lehetnek a nukleáris fegyverek az ilyen nagy méretű, páncélozott hadihajókra. A Nevada túlélte a Bikini- és a Marshall-szigeteki atomteszteket, a súlyosan megrongálódott és radioaktív hajót ezután szerelték le hivatalosan.

1948-ban kivontatták az óceán nyílt vizére, és egy Hawaii-tól nem olyan messzi térséget jelöltek ki számára végső nyughelyül. Több napig tartó gyakorlólövészet keretében több hadihajó is ágyútűz alá vette a még mindig úszó roncsot, de sehogy sem bírtak vele, a Nevada csak nem akart hullámsírba szállni – igazán rászolgálva ezzel becenevére: Az Elsüllyeszthetetlen. Öt nap elteltével végül repülőgépekről dobott torpedók rongálták meg annyira, hogy elsüllyedt.

"A Nevada büszke szereplője az amerikai haditengerészet történetének" – méltatta a hajó jelentőségét Samuel Cox nyugalmazott admirális, a Haditengerészeti Történet és Örökség Parancsnokság igazgatója.

(Borítókép: a súlyosan megrongálódott USS Nevada a Pearl Harbor elleni támadás után. Fotó: U.S. Navy/U.S. National Archives)