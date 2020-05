Mérő Lászlót és másokat is megzsarolt a felhasználó, aki pénzért ír Wikipédia-szócikkeket

Mérő László bejelentése nyomán lebukott egy magyar Wikipédia-felhasználó, aki több ismert embernek ajánlotta fel, hogy pénzért elkészíti róluk a szócikket az online lexikon magyar és más nyelvű oldalain, majd a vád szerint több ízben azt mondta a megbízóknak, addig nem fejezi be a szócikket, amíg azok újabb és újabb összegeket nem fizetnek ki neki - olvasható a Wikipédia felületén.

Mérő László május elején kért segítséget a magyar Wikipédia adminisztrátoraitól, mondván, egy felhasználó "pénzért kínálta fel neki, hogy szócikkeit feljavítja, illetve létrehozza", de az illető "a megígért feladatot nem végezte el, ugyanakkor egyre újabb pénzeket követelt, megzsarolta az érintettet".

Mint az oldalon írják, az adminisztrátorok több olyan megkeresést is kaptak, miszerint a felhasználó a pénz felvétele után "félbehagyta a munkát, és azzal zsarolta áldozatát, hogy amíg nem fizet többet, addig nem fejezi be a szócikket. Mérő László szócikkén ez egyértelműen tettenérhető volt: egy félbehagyott, egymásnak ellentétes információkat tartalmazó szócikket hagyott maga után. Az eljárás során többen is jelezték, hogy a Mérő László más nyelvű szócikkei között vállalhatatlan gépi fordítások is vannak." Emellett azt írják, a felhasználó "nagy számú kép licencét hamisította meg, és rendszeresen vallotta magáénak mások szerzői jogát".

Azt írják, az illető több év alatt jelentős keresetre tehetett szert hasonló "üzletpolitikával". A felhasználó megállapodott Görög Ibolya protokollszakértővel, akitől szintén próbált további pénzt kérni, de Görög ettől elzárkózott, zsarolás a leírás szerint nem történt. Az adminisztrátorok további tucatnyi oldalt sorolnak fel, amelyek érintettek lehetnek az ügyben, köztük művészekét és ismert tudósokét (pszichológusét, szociológusét, közgazdászét).

A felhasználót a Wikipédia közössége véglegesen eltiltotta az oldal további szerkesztésétől. A Wikimédia Magyarország Egyesület elnöke, Gervai Péter (Grin) az ügyről azt írta, mivel a csalás és zsarolás nem magánvádas bűncselekmény, elviekben bárki megteheti a feljelentést, és ő "hajlik arra", hogy ezt támogassa is. Végül a közösség ezt nem szavazta meg, így az egyesület jogi lépéseket nem tett. Gervai mindenesetre közölte, tanúként szívesen megszólal, ha arra lesz szükség.

Mérő László közölte: "Szívesen felvenném a kapcsolatot a többi károsulttal, és ha egységesen vagy közel egységesen úgy döntünk, hogy fellépünk valamilyen formában (...), akkor ám legyen".