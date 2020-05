A viselhető okoseszközök piaca a védőmaszkok irányába mozdulhat el

Úgy tűnik, hogy a hordható okoseszközöket gyártó cégek is nagy potenciált látnak a vírus elleni védekezésben, legalábbis volt, aki azonnal elkezdett inkább orvosi maszkokat gyártani, és olyan is, aki hőérzékelős szemüveget fejlesztett. A Huami pedig előállt egy félig öntisztuló védőmaszkkal, ami olyan hatékonysággal szűri meg a részecskéket, mint az N95-ös vagy az FFP3-as védőmaszkok.

Az átlátszó maszk lényege, hogy USB-töltőre csatlakoztatva, UV-fénnyel 10 perc alatt fertőtleníti a maszk belső felét és a szűrőket. Az Aeri nevű maszk szűrője másfél hónapig bírja, mielőtt cserélni kellene, és a moduláris kialakítása lehetővé teszi, hogy akár egy ventilátort is be lehessen építeni, hogy könnyebb legyen a légzés, bár a gyártó azt ígéri, hogy így is nagyon kellemes és szellős lesz az élet a műanyag maszkban.

Fotó: Huami Így fog kinézni a Huami maszkja

A gyártó szerint az átlátszó maszk alkalmas lesz arra, hogy rendesen lássák benne egymást az emberek, és arra is, hogy az arcfelismerő szoftverek továbbra is működhessenek, hogy a felhasználó használni tudja a telefonja arcfelismerő funkcióját. Pengtao Yu azt mondta, hogy jelenleg a prototípus gyártásánál tartanak, tervei szerint 6-12 hónap múlva már be lehet szerezni a kész terméket. Az árazásról nem tudott még bővebbet mondani, mindenesetre a tömegeknek szánják, nem pedig specifikusan az egészségügyi dolgozóknak, és a gyártó azt is hangsúlyozta, hogy nemcsak a járványok, de a légszennyezés ellen is hatékony.

A Huami egy kínai gyártó, ami a Xiaomi részére gyártja többek között a Mi Band aktivitásmérő karpántokat, de az Amazefit márka alatt saját aktivitásmérőket és okosórákat is piacra dobott, több mint 70 országban van jelen.