Kínában máris szennyezettebb a levegő, mint a járvány előtt

Nem volt hosszú az az időszak, amíg a kínaiak fellélegezhettek: bár a kijárási korlátozás ideje alatt drámaian javult a levegő minősége, alig pár héttel később a korábbinál is rosszabb a helyzet. Legalábbis a Center for Research on Energy and Clean Air nevű független szervezet szerint, mely a szálló por, a nitrogén-dioxid, a kéndioxid és az ózon koncentrációját méri Kína-szerte.

A szervezet időjárási adatokkal korrigált eredményei szerint a károsanyag-kibocsátás már most meghaladja a tavalyi szintet. Kínában a légszennyezés fő felelősei az ország gyorsan növő energiaigényét kiszolgáló szénerőművek, melyek továbbra is nagy számban létesülnek. Az áramtermelés gyors felfutását támasztja alá a levegő magas szálló por és kéndioxid-tartalma is, hiszen ezek fő forrása az erőművekben eltüzelt szén.

A Gizmodo cikke szerint a 2003-as SARS-járvány és a 2008-as pénzügyi válság után Kína ugyanilyen kiugró emissziós értékeket produkált, ám akkor az ország még nem hirdette meg a légszennyezés elleni háborúját. Ráadásul a magas légszennyezettségű környéken élők és a Covid-19-ben megbetegedők között jelentős az átfedettség.