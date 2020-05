Mit lehet, kell és tilos tennünk, ha végre kiszabadulunk a karanténból?

Kezdjük a jó hírrel: egyre erősebb az egyetértés a szakemberek között arról, hogy ha mindenképpen más emberek társaságában kell lennünk, akkor a szabadban nagyobb biztonságban vagyunk, mint ha egy irodában ülnénk velük órákon keresztül egymással szemben, vagy a bevásárlóközpontban kerülgetnénk egymást. Egyszerűen azért, mert a szabadban erősebb a légmozgás, gyorsabban eltávolítja a kilélegzett, potenciálisan vírusokat tartalmazó cseppecskéket a körülötte lévő emberek közeléből. Emellett a szabadban alapvetően messzebb tudnak elhelyezkedni egymástól az emberek.

A kutatások eredményei is azt mutatják, hogy a fertőződések nagy többsége zárt térben történik. Egy több mint 7000 esetet vizsgáló kínai tanulmány megállapításai szerint mindössze egy eset volt szabadtéri kontaktushoz köthető, amikor a beteg egy Vuhanból érkezett ismerősével beszélgetett a szabadban.

Folyamatos védekezés, de lazábban

Ez azonban nem jelenti azt, hogy a szabad levegőn vagy a közösségi terekben ne jelentkezne a fertőzés kockázata. Ez több tényezőből adódik, de mind összefügg az emberek viselkedésével. Alapvetően azt kell szem előtt tartani, hogy a mások közelsége minden körülmények között kockázatos. Igaz ez az uszodai öltözőben ugyanúgy, mint a dugig tömött strand napozógyepén. Ráadásul a többhetes karanténból kiszabaduló emberek valószínűleg felszabadultnak fogják érezni magukat a napsütésben, és ez egyeseknél csökkenti a veszélyérzetet és az óvatosságot.

Természetesen a szabadban biztonságosabb más emberek közelében tartózkodni, mint zárt térben. A szabadban nehezebben terjed a vírus az emberek között, főként a légmozgás miatt, ez az indoka annak, hogy a vendéglátóhelyek kerthelyiségei már előbb kinyithattak, mint a belső terek

– mondta az Indexnek Papp Magor háziorvos.

Szerinte azonban tudatosítani kell magunkban, hogy

még mindig jelen van a vírus, a napi esetszámok a március közepén jellemző állapotokat tükrözik. Akkoriban éppen szigorították a járványellenes intézkedéseket.

Most a járványgörbe másik, ereszkedő oldalán vagyunk, és remélhetőleg a következő hetekben tovább fog csökkenni az aktív betegek száma, de ehhez továbbra is be kell tartani azokat a biztonsági szabályokat, amelyeket az elmúlt hónapokban kellett követni.

Meglátogathatjuk-e a nagyszülőket?

Biztonságos-e a tömegközlekedés?

Szabad-e strandra menni? Vannak, akiknek már nincsenek kérdéseik, És vannak, akik az Indexet olvassák. Támogass te is!

Nem segíti az emberek megfelelő döntéseit a megengedhető és a kerülendő tevékenységekről az sem, hogy azt érezhetik, néhol szabad azt, amit máshol tiltanak. Ha az egyik parkot megnyitják, a másikat nem, felmerülhet a kérdés, hogy vajon egyik sem biztonságos valójában, vagy mindkettő az, és indokolatlan a zárlat fenntartása.

Természetesen a kültéri és közösségi tevékenységek kockázata nemcsak a helyszín fizikai adottságaitól függ, hanem attól is, hogy hány látogató érkezik oda, és az adott régióban milyen az aktívan fertőző lakosság aránya. Könnyen lehet, hogy a kevéssé érintett területeken már biztonságos olyasmit csinálni, ami a több megbetegedést regisztráló városokban még meghaladja a vállalható kockázat mértékét. Az alapvető követelmény azonban nem bonyolult:

továbbra is tartsunk biztonságos, kétméteres távolságot azoktól, akikkel nem élünk együtt, és viseljünk maszkot más emberek környezetében!

Érdemes kivárni, hogy mi lesz

Papp Magor szerint még el kell telnie néhány hétnek, amíg kiderül, hogy a lazítások hatására hogyan változnak a járvány trendjei. A kilátások biztatóak, alapot adtak a korlátozások részleges feloldásához, ugyanakkor a fegyelmezettségünk fogja meghatározni, hogy a közeljövőben továbbmehetünk-e ezen az úton. Türelmesnek kell lennünk tehát, és figyelnünk kell az adatokat. Emellett továbbra is vigyázzunk a 60-65 éven felüliekre, illetve a krónikus betegségben szenvedőkre, hiszen fertőződés esetén ugyanolyan súlyos, akár halálos következményekkel járhat rájuk nézve a betegség, mint korábban.

Senki ne gondolja azt, hogy mostantól minden visszatér a rendes kerékvágásba, mert erről egyelőre szó sincs. Az idősek különösen veszélyeztetettek, ezért a velük való személyes kapcsolattal továbbra is vigyázni kell. Én a saját szüleimet még két hétig biztosan nem fogom meglátogatni, mert megvárom, hogy az enyhítést követően hogyan alakul a járvány. Március eleje óta nem léptem át a küszöbüket, bár segítettem az otthon maradásukat, például bevásárlással. A vírussal kapcsolatban még mindig nagyon keveset tudunk. Ha a következő két-három hétben jelentősen csökken az új fertőzések száma, akkor utána már fel lehet keresni a rizikócsoportba tartozó szeretteinket is

– mondta a háziorvos.

A légúti fertőzések terjedésének általában nem kedvez a száraz, meleg idő, az orvos szerint valószínűleg ez is közrejátszik abban, hogy jelenleg éppen alacsonyabb fokozatba kapcsolt a járvány. Remélhetőleg ez a hatás a nyár beköszöntével tovább erősödik majd, így egyre több társas kontaktus engedhető meg, esetleg az idős hozzátartozókkal is.

Fontos azonban a fokozatosság. Amikor – talán júniusban – már nem lesz ellenjavalt a velük való személyes találkozás, akkor sem érdemes egy ideig ölelkezni, puszit adni nekik, erre majd csak a még kedvezőbb járványügyi helyzet közepette lesz észszerű lehetőség.

Mindenki azt gondolja át, hogy vajon két hónappal ezelőtt, amikor ugyanekkora esetszámok voltak, hazament volna-e meglátogatni a szüleit. Pontosan ugyanolyan óvatosnak kell lenni, mint akkor voltunk. Itt a célegyenesben már nem érdemes hibázni

– foglalta össze Papp Magor.

Távolságtartás az ebédlőasztalnál

Senki nem tagadja, hogy ezek az óvintézkedések meglehetősen körülményessé tehetik a baráti találkozókat. Ideális esetben ugyanis el kell kerülnünk, hogy bárki (akár közeli ismerősök, rokonok) a biztonságos két méternél közelebb kerüljenek hozzánk, ha nem élünk velük egy háztartásban. Ha együtt eszünk velük, ne cseréljünk evőeszközt, ne adogassuk egymás között oda-vissza az élelmiszert! Tiszta kézzel együnk, és a közös ételhez csak tiszta evőeszközzel nyúljunk! Italokat csak saját pohárból igyunk!

Továbbra is marad azonban az az általános szabály, hogy azok, akiknél felmerül – akár csak elméletileg, például beteggel történt szoros kontaktus miatt – a koronavírus-fertőzés gyanúja, azok maradjanak otthon, és izolálják magukat mindenkitől.

Akiknek új légúti panaszaik vannak és/vagy lázasak, azok maradjanak otthon. Továbbra is csak telefonon egyeztessenek a háziorvosukkal, és ne menjenek semmilyen közösségbe. Bár tesztelés nélkül nem jelenthető ki, hogy milyen kórokozó váltja ki a tüneteket, ettől függetlenül is úgy kell kezelni a beteget, illetve neki is úgy kell viselkednie, mintha koronavírus-fertőzött lenne. Adott esetben ugyanis drámai eseménysorozatot képes akár egyetlen fertőzött is beindítani, dacára annak, hogy most éppen alábbhagyott a járvány

– mondta Papp Magor.

Gyakorlatilag minden élethelyzetre igaz, hogy a józan ész diktálta szabályok követendők. Ha valakivel órákon keresztül szoros közelségben tartózkodunk, mert pár centire tőlünk sütteti a hasát a fűben, akkor nagyobb a kockázat, mint ha csak elsétálunk mellette, és egy-két másodpercig vagyunk a közelében. Ahol kevesebben vannak, az biztonságosabb helynek tekinthető.

Ahol szabadabban mozog a levegő, ott az esetlegesen kilélegzett, kiprüszkölt vírusok is gyorsabban felhígulnak, eloszlanak a levegőben, így kisebb eséllyel okozhatnak betegséget. Ugyanakkor előfordul, hogy a biztonságosnak látszó tevékenységek is kockázatot rejtenek. Nem kell, hogy ránk tüsszentsenek, hiszen az ártatlan beszéd is sok ezer váladékcseppecskét lövell a levegőbe, amelyek aeroszolizálódnak, és akár negyedórán keresztül is a környezetben lebegnek.

A fürdőzéskor sem a víztől kell félnünk, hiszen a mesterséges medencékben a klór megöli a vírust, és a természetes vizekben is jelentős mértékben felhígul a váladék. A strandon is, ahogy mindenhol, a többi ember túl szoros közelsége jelenti a valódi kockázatot.

„Minden szabadtéri tevékenységhez, legyen az strandolás vagy kirándulás, azt tanácsolom, hogy mindenki olyan helyet keressen, ahol nincsenek sokan. Ez az időszak kiváló alkalom arra, hogy felfedezzük Magyarország rejtett értékeit, amelyeket eddig nem ért el a tömeges turizmus” – mondta Papp Magor.

Ne menjünk a közkedvelt helyekre, amelyek mindenkinek először jutnak az eszébe, mert ott tömeg lesz.

A rekreációs tevékenységek esetében sokkal egyszerűbb elkerülni a tömeget, hiszen mi választhatjuk meg, hogy valahova elmegyünk, vagy nem megyünk el. Vannak azonban élethelyzetek, ahol a mindennapi tevékenységek kikerülhetetlen velejárója a mások közelsége. A legnagyobb kockázatot rejtő ilyen üzem a tömegközlekedés. Akinek nincs autója, a legtöbb esetben kénytelen tömegközlekedési eszközt használni, ha be kell jutnia a munkahelyére. Itt az orvos szerint most is pontosan azt az óvatosságot kell követni, amit az elmúlt két hónapban. Vagyis

amikor csak tehetjük, kerüljük a tömegközlekedést!

Sok helyütt nyitottak új kerékpárutakat, ha tehetjük, biciklizzünk inkább, illetve ha kénytelenek vagyunk tömegközlekedéssel utazni, használjunk maszkot, és igyekezzünk elkerülni a csúcsidőszakot! Természetesen ehhez a munkáltató közreműködésére is szükség lehet.

(Borítókép: Vendégek a Gozsdu-udvarban Budapesten 2020. május 18-án. Fotó: Huszti István / Index)