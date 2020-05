A BCG-oltás koronavírus elleni hatékonyságát kutatja a Korányi Pulmonológiai Intézet

Az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet vezetésével hamarosan olyan vizsgálat indul, ami a BCG-vakcina hatékonyságát vizsgálja a koronavírus elleni védekezésben – derült ki abból a válaszból, amit Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára adott Szabó Tímea Párbeszéd-képviselő írásbeli kérdésére.

Bár a BCG-t baktérium okozza, és semmi köze sincs a koronavírushoz, az utóbbi évtizedekben kiderült, hogy a tbc-n kívül több más betegség ellen is valamilyen fokú védelmet nyújt, illetve a kezelésükben lehet hasznos. Több olyan országban, ahol a BCG-oltás nincs a kötelező védőoltások között, elkezdték beoltani az egészségügyi dolgozókat annak reményében, hogy valamennyi védettséget adhat a koronavírussal szemben.

WHO: Nincs bizonyíték arra, hogy a BCG-oltás véd a koronavírus ellen

Magyarországon 1953 óta mindenki megkapja ezt a védőoltást, vagyis ha valóban képes enyhíteni a koronavírus tüneteit, az jó hír lenne Magyarországnak. Azonban ezt még nem igazolta a tudomány, erre az Egészségügyi Világszervezet (WHO) közleményben hívta fel a figyelmet, ugyanakkor jelezték, hogy két klinikai vizsgálat is zajlik, ami tisztázhatja, hogy valóban hatékony-e az oltás a koronavírus elleni védekezésben. Ennek a kérdésnek az eldöntésében segíthet a Korányi kutatása is.