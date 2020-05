Most először lehetnek tanúi a kutatók egy új bolygó keletkezésének

Csillagászok úgy vélik, hogy megtalálták az első közvetlen bizonyítékot arra, hogy egy új bolygó születik. Az AB Aurigae fiatal csillag körül, ami 520 fényévnyire található a Földtől, sűrű por és gázkorong kavarog.

Az Európai Déli Megfigyelő Intézet Chilében található nagyméretű VLT teleszkópjával a kutatók spirálszerkezetet figyeltek meg, közepén egy csavarszerű képződménnyel, ami a kutatók szerint azt jelentheti, hogy éppen egy új világ formálódik.

A kutatást vezető dr Anthony Boccaletti azt mondta , hogy eddig exobolygók ezreit azonosították, de nem tudtak sokat a keletkezésükről.

Nagyon fiatal rendszereket kell megfigyelnünk, hogy meglássuk azt a pillanatot, amikor a a bolygó létrejön.

A csillagászoknak eddig nem sikerült tiszta felvételeket készíteni az ilyen jelenségekről, hogy tanulmányozhassák őket. Most a kutatók lelkesedése azért ekkora, mert sikerült képet kapni a "lenyűgöző porspirálról" - ahogy a szerzők hivatkoznak rá.

Emmanuel Di Folco, a franciaországi Bordeaux Asztrofizikai Laboratórium munkatársa és a tanulmány egyik szerzője a gravitációs hatás hullámszerű okozott a korongban, amit nagyjából úgy kell elképzelni, mint mikor egy tavon hullámot kelt egy csónak a vízen. Mivel az új bolygó az AB Aurigae körül forog, a hullám környező gázt és port spirálkarrá alakítja. A spirál középpontja közelében található nagyon élénk sárga régió, a csavarás, körülbelül ugyanolyan távolságra van a csillagtól, mint a Neptunusz a naptól.Ez a csavarodás egyes elméletek szerint a bolygóképződés során jelenik meg.

Az AB Aurigae-ről néhány évvel ezelőtt már készült felvétel, és már azok is arra utalták, hogy éppen egy új bolygó keletkezhet. Most a SPHERE műszer a belső korong kicsiny porrészecskéi által kibocsátott és visszavert halványabb fényt is láthatóvá tette, é ezen már felfedezhető a "csavar" is.

Ez két spirált köt össze, melyek egyike a bolygó pályájától befelé, a másik pedig kifelé tekeredik, és éppen a bolygó pillanatnyi helyén találkoznak. A korong gáz- és poranyaga e sávok mentén hullik a keletkező bolygóra, ami így növekszik

-mondta Anne Dutrey, a tudományos közlemény társszerzője.