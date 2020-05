Így segíti a D-vitamin a vírusok elleni védelmet

A vírusfertőzések és más bajok megelőzéséről közölt cikket a Semmelweis Egyetem, főszerepben a D-vitaminnal, amelyből a napi szükségletnek csak a töredékét tudjuk táplálkozással biztosítani.

A közelgő nyár jó lehetőséget ad arra, hogy biztosítsuk a napi D-vitamin-szükségletünket, és ehhez elegendő negyed-fél órát a napon tölteni. Szervezetünk a napfény hatására megtermeli az egészséges mennyiséget, amit napi 2000 egységben határoztak meg. Érdemes azonban a fényterápiát abban az időszakban elvégezni, amikor a napsugárzás nem növeli a bőrrák vagy más betegségek kockázatát, vagyis a déli órák helyett inkább reggel vagy estefelé érdemes napoztatni a bőrünket – írta a cikkben Masszi Tamás, a Semmelweis Egyetem Belgyógyászati és Hematológiai Klinikájának igazgatója.

A fényvédő naptejek a D-vitamin termelődését is gátolják

Táplálkozással a szükséges 2000 egység helyett csak körülbelül 80-at tudunk bevinni a szervezetünkbe a D-vitaminból, ezért is fontos odafigyelni a hiány pótlására. Viszont túlzásba sem szabad vinni, mert az veseproblémákat okozhat.

A D-vitamin egyébként nemcsak légúti fertőzések megelőzésében játszik szerepet, hanem a nyiroksejtekre és a kórokozó-ellenes fehérjék termelődésére is hatással van, ebből következtetnek arra az orvosok, hogy talán a Covid-19 elkerülésében is szerepe lehet – ezt még tüzetesebben vizsgálják, hogy tudományosan alátámasszák a felvetést. Ezenkívül a D-vitamin a csontszerkezet egészségét és az izomerő fenntartását is segíti, tehát nem csak járvány idején érdemes odafigyelni a bevitt mennyiségre.

Masszi Tamás elmondta, „az olyan populációkban, ahol alacsonyabb a D-vitamin-szint, általánosságban magasabb a halálozási kockázat”.

(Semmelweis Egyetem)