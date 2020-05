Korlátlan adat és 5G jön a Vodafone-tól

Új lakossági Red tarifacsomagokat jelentett be a Vodafone, és ezekben megjelent a korlátlan internetezés lehetősége. A belépő szintű Red Free csomag érdekessége, hogy korlátozott átviteli sebességen biztosítja a végtelen adatforgalmat, havi 11 ezer forintért 10 megabit per másodpercen áll meg a mutató. Ehhez a Red csomagoknál megszokott korlátlan sms és beszédperc is jár.

Ezt a csomagot az egykori UPC vezetékes szolgáltatásának ügyfelei kétezer forinttal olcsóbban vehetik igénybe, vagyis a Vodafone elkezdi új ajánlattal bombázni az egykori UPC mobilszolgáltatásának előfizetőit. Ők eddig is a Vodafone hálózatára csatlakoztak, hiszen a UPC virtuális szolgáltatást kínált, saját hálózat nélkül.

A ténylegesen korlátlan csomag, amelyben nincs sebességhatár, Red Infinity World névre hallgat, és ennél még nagyobb kedvezmény jár a vezetékes előfizetéshez. Az alapáron 16 ezer forintos mobilszolgáltatói csomag otthoni Vodafone szolgáltatások mellett csupán havi 12500 forintba kerül.

Csak ebben a legdrágább csomagban lesz elérhető a szolgáltató 5G hálózata

További kedvezmény még a Red Infinity Worldben, hogy az EU tagországaiban is 5G elérést biztosít. Ez a csomag az EU-n kívül még 72 országban biztosítja a korlátlan netezést, amihez más tarifáknál a Világ Napijegy szolgáltatást kell igénybe venni.