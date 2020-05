Közösen ellenőrzi a helyesírást a Google és a Microsoft

Két rivális óriáscég összefogott, hogy kevesebb legyen az elütsé elütés az interneten, ami azt tekintve nem is annyira meglepő, hogy már a Windows 10 legújabb beépített böngészője, az Edge aktuális változata ugyanúgy Chromium motorra épül, mint a Google Chrome. A váltás óta a Microsoft is több száz javítást hajtott végre a kódon.

Mindkét böngésző aktuális változatában be lehet kapcsolni, hogy a Windows Spellcheck, vagyis az operációs rendszer szövegellenőrző modulja működjön a korábban használt - és egyébként magyar fejlesztésű - Hunspell helyett. Ennek a lehetősége minden olyan böngészőben megvan, amely a Chromium motorra épül.

A változás közös fejlesztéssel is járt, és az új helyesírás-ellenőrző ügyesebben felismeri a szövegben a weboldalak címét, emailcímeket és rövidítéseket. A közös szótárat is továbbfejlesztették.

Ha azt gyanítjuk, hogy még nem ez az ellenőrzőeszköz dolgozik a böngészőnkben, magunk is utánajárhatunk, és bekapcsolhatjuk. Fel kell keresni a chrome://flags címet, ott rá kell keresni a "Use the Windows OS spell checker" kifejezésre, és "enable" állásra kell tenni a kapcsolót.

(The Verge)