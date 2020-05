Mesterséges intelligenciára cseréli a hírszerkesztőit a Microsoft

Hosszú ideje lappang már a köztudatban az a gondolat, hogy a robotok előbb-utóbb el fogják venni az emberek munkáját. A Microsoftnál dolgozó újságírók és hírszerkesztők most a saját bőrükön tapasztalhatják meg a jelenséget, a cég ugyanis több tucat alkalmazottat bocsát el a Microsoft News és az MSN kötelékéből, mert úgy ítélik meg, hogy a mesterséges intelligencia is el tudja végezni a feladataikat – írja a The Verge.

A cég közleményéből kiderült, hogy minden más céghez hasonlóan rendszeresen felülvizsgálják a működésüket, ami egyes szegmensek esetében extra befektetéssel járhat, míg másoknál átcsoportosítás lehet az eredménye. Ennek semmi köze a járványhoz – tették hozzá. A döntés értelmében ötven embert bocsátanak el Amerikában,de nem csak ide korlátozódik a leépítés, Nagy-Britanniában szintén elküldenek huszonhét embert.

Arról persze egyelőre nincs szó, hogy a mesterséges intelligencia hirtelen tökéletesen alkot szöveget. A legtöbb elküldött ember azzal foglalkozott, hogy az MSN.com oldalon, a Microsoft Edge böngészőben és a cég különféle alkalmazásaiban megjelenő, más oldalak híreit aggregáló hírfolyamokba keressen érdekes híreket, illetve esetenként módosítson némileg a tartalmon és a címen. A cég láthatóan úgy érzi, hogy ezt a munkát már robotok is el tudják végezni, ám egy volt alkalmazott szerint elég kockázatos ez a lépés, semmi sem garantálja ugyanis, hogy a gépek képesek lesznek hasonlóan szigorú irányelvek mentén válogatni a híreket.

Fotó: msn.com Az MSN.com magyar kiadása.

A Microsoft 1995 óta foglalkozik hírközléssel, a Microsoft News két évvel ezelőtti elindításakor pedig több mint 800 szerkesztőjük volt szerte a világon. Az utóbbi időben ugyanakkor egyre inkább a mesterséges intelligencia felé mozdultak el, és minden kiadót és újságírót arra buzdítottak, hogy használják ki jobban az MI nyújtotta előnyöket. A cég a technológia segítségével képes felkutatni, értelmezni és szűrni a tartalmakat, sőt, a robotok még képeket is ajánlanak az emberi személyzetnek, amik illenek a szöveghez.