Iskolatévé 1-kor, Microbit és drón programozásával

Hétfőn a szünet miatt kihagytunk egy órát, ezért ma folytatjuk az Iskolatévét. Az 1-kor kezdődő adásban általános iskolások is megtanulhatják a programozást a Microbit lapkával, vagy akár drónt is röptethetnek utasítások segítségével - ezeket mutatja be Koren Balázs, az ELTE oktatója. A függvényekről például kiderül, hogy sokkal rémisztőbbnek hangzik, mint amilyen egyszerű dolog valójában.

Ebben a részben:

megismerjük függvényeket és ciklusokat

rádiós kommunikációs eszközt építünk

drónt irányítunk, távirányító helyett parancsokkal

Itt tudtok feliratkozni:

Ez lesz az órarend a negyedik héten:

Jó programozást!