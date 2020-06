Európai Képzési Hálózatba kapcsolódik a Szegedi Tudományegyetem

Röst Gergely, a koronavírus-járvány modellezésével ismertté vált matematikus, a Bolyai Intézet egyetemi docense közreműködésével készült EvoGamesPlus - Evolutionary games and population dynamics: from theory to applications című Marie Curie Innovative Trainig Network pályázat 4 millió euró támogatást nyert.

A nyertes nemzetközi konzorciumnak az SZTE mellett 9 országból 14 tagja van, a koordináló intézmény a maastrichti egyetem. A European Training Network kategóriába 1285 benyújtott pályázat érkezett, ebből 114-et támogattak. A matematika területén ez az egyetlen nyertes pályázat egész Európában.

A négyéves projekt témája az evolúciós játékelmélet és biológiai alkalmazásai. Többek között olyan kérdésekre keresik a választ, hogyan kell előre számolni a patogének evolúciójával a fertőző betegségek terjedését megakadályozó programok kidolgozásánál, illetve hogyan lehet a matematika segítségével olyan rákterápiákat tervezni, ami csökkenti a rezisztencia kialakulásának esélyét.