Az új TikTok-konkurens fizet azért, hogy videókat nézzünk

A mobiláruházak toplistáinak élére katapultált a Zynn, a TikTok-klón – írja a Verge. Az alkalmazás májusban került be az App Store és a Play Store kínálatába, és hamar az ingyenes alkalmazások élmezőnyébe került.

A titka az, hogy gyakorlatilag (gombra pontosan) ugyanolyan, mint a TikTok, azzal a különbséggel, hogy a Zynn fizet azért, hogy videókat nézzünk rajta.

A Zynnen is rövid videókat lehet megosztani és megnézni, de a videó közben egy számláló is látható. Ahogy videónézéssel töltjük a perceinket, a számláló lassan kúszik föl, amiért pontokat kapunk, amit ajándékutalványra és készpénzre is beválthatunk.

Magyarországon még nem elérhető az alkalmazás, de van, aki már bizonyítékokat tölt fel YouTube-ra, hogy fizetett neki az app. A videó alapján egy nagyon aktív felhasználó jól kereshet, de naponta csak 50 dollárnyi pénzt lehet lehívni.

A Zynnt fejlesztő Kuaishou a TikTok kínai verziójának legnagyobb konkurense, övék az ország második legnépszerűbb videómegosztója, amit ugyanígy népszerűsítettek, mint a Zynnt: fizetnek a videók nézéséért. Sok reklám van a megosztójukon, így a céljuk az, hogy magasabb legyen a reklámbevételük, mint amit a felhasználóknak kifizetnek. A Tencent kínai megavállalat kétmilliárd dolláros támogatást adott a startupnak, amivel a TikTok fejlesztője, a ByteDance ellen akartak harcba indulni.

A Verge szerint pár perc videónézéssel akár egy tucat centet (kb 36 forintot) is lehet keresni, de az igazi pénz - ahogy az bármelyik profi piramisjátékos elmondhatja - mások meghívásában van. A főképernyőn nagy betűkkel hirdetik, hogy 110 dollár jár 5 ember meghívásáért (de csak akkor, ha ők utána rendszerese használják a Zynnt). Az alkalmazás videókkal megtöltve érkezett az USA-ba, mert le tud húzni tartalmakat a Kuaishou megosztójáról.

Amint a felhasználó megnyitja az alkalmazást, azonnal elindul egy videó. Ha valaki pontokat akar gyűjteni, akkor csinálni kell egy felhasználót, ami a személyes adataink megadását jelenti. Nem lehet csak a Zynnhez feliratkozni, vagy a Google, vagy a Facebook, vagy a Twitter fiókunkkal lehet belépni, esetleg a telefonszámunkkal. Ha valaki a Google-fiókját akarná megadni, akkor az alkalmazás engedélyt kér, hogy hozzáférjen az elérhetőségeinkhez. Ez érthető, ha nem is mindenkinek szimpatikus. A GPS adatainkhoz is kér hozzáférést, de ezt meg lehet tagadni. Ahhoz, hogy a pénzt fel lehessen venni, hozzá kell kapcsolni egy PayPal fiókot a felhasználóhoz.