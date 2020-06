Az utóbbi hetekben kibontakozott amerikai tüntetéshullám központi eleme a rendőri brutalitás és intézményes, rendszerszintű rasszizmus elleni tiltakozás. George Floyd halálával összefüggésben egyre több olyan túlkapásos esetet elevenítenek fel, amikor rendőri intézkedés közben sérültek meg, vagy haltak meg emberek. A rendőrség túlzott költségvetési támogatásának leépítését, gyökeres megreformálását követelő közhangulat egyik eleme, hogy az utóbbi napokban rendkívül népszerű lett egy 2018-ban lefejlesztett iPhone-parancs, a jelenleg az "I'm getting pulled over" nevet viselő Siri-shortcut.

A szóbeli parancs lényege, hogy abban az esetben, ha megállít a rendőr – mondjuk közúti ellenőrzésre – akkor azt kell mondani hangosan, hogy "Hé, Siri, épp most állított meg egy rendőr!" ("Hey Siri, I'm getting pulled over"). Ekkor a telefon automatikusan kikapcsolja a zenét, elsötétíti a kijelzőt, "ne zavarj" üzemmódba vált, hogy blokkolja a bejövő hívásokat és az előlapi kamerán elindítja a mozgóképfelvételt, írja a CNN.

Ehhez a funkcióhoz egy külön app, a Shortcuts szükséges, amiben mindenféle műveleti sort létre lehet hozni a telefon funkcióinak össszetett kihasználására. Az "I'm getting pulled over" shortcutot 2018-ban rakta össze egy Reddit-felhasználó, bizonyos Robert Petersen, aki eredetileg Police néven tette azt közzé. Most az Egyesült Államokon végigsöprő tiltakozás hullámait látva Petersen leporolta a Siri-parancsot, kijavított benne pár hibát és át is nevezte – és rengetegen le is töltötték azt telefonjukra.

A "I'm getting pulled over" parancs a fentieken túl üzenetet is küld az előre megadott címzetteknek, amiből megtudhatják, hogy a telefon használóját rendőri intézkedés alá vonták. A telefon elküldi az intézkedés pontos koordinátáit is. A videófelvétel végeztével a telefon automatikusan feltölti a videót a felhasználó iCloud vagy Dropbox tárhelyére, és megosztja megadott címzettekkel.

"Én csak azt szerettem volna, ha bárkinek rendelkezésére állhatna a saját verziója abban az esetben, ha valami váratlan történik rendőri intézkedés közben. Ha tízezerből csak egy ember is hasznát veszi az én shortcutomnak, akkor boldog leszek" – mondta Petersen a CNN-nek.