Nem tudja majd a Google, hol jártunk tavalyelőtt nyáron

Frissíti a Google az adatvédelmi gyakorlatát, és úgy állítja be a helyelőzményeket, hogy amennyiben használjuk ezt a funkciót, az adatainkat automatikusan törölje 18 hónap után, ez lesz az alapértelmezett beállítás.

A helyelőzmények mentése opcionális marad, eddig sem mentette el a rendszer, hogy merre jártunk, hacsak mi nem találtuk ezt annyira hasznosnak, hogy bekapcsoljuk. A változtatás azokra érvényes, akik ezután kapcsolják be a funkciót, náluk már a 18 hónap lesz az alapértelmezett beállítás, de lehet akár 3 hónap utáni törlést is kérni. Korábbi felhasználóknál nem változtatják meg ezt a beállítást. A termékekben értesítéseket jelenítenek meg a korlátozás lehetőségéről, hogy azok is megtalálják a legjobb megoldást, akik egyszer valaha bekapcsolták a helyelőzményeket, de talán már arról is elfeledkeztek, hogy ez a funkció létezik, és folyamatosan adatokat gyűjt a háttérben.

A Google tavaly májusban kezdte bevezetni az automatikus törlés lehetőségét, többek közt a keresőben, a Youtube felületén és a helyelőzményekben, és teljesen a felhasználóra bízta annak eldöntését, hogy ezt bekapcsolják-e. Természetesen a fő adattároló termékek, mint a Drive és a Photos, valamint a Gmail nem alkalmaznak ilyen automatikus törlést. A Youtube esetében az előzmények automatikus törlését alapértelmezetten 36 hónapra állítják be az új felhasználóknál.

Sundar Pichai, a Google és az Alphabet vezérigazgatója azzal kommentálta a fenti bejelentést, hogy úgy igyekeznek hasznosabb termékeket építeni, hogy kevesebb adatot tartanak meg az ügyfeleikről, és erősítik a személyes adatok védelmét.

(Google Blog, Search Engine Land)