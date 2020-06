Egy új módszerrel sokkal egyszerűbbé és olcsóbbá válik az elektronikai hulladékból az arany kinyerése

Az elektromos hulladék újrahasznosítása eddig meglehetősen bonyolult és munkaigényes feladat volt. Sokkal egyszerűbb, hatékonyabb, olcsóbb és biztonságosabb módszer kellene, hogy ki lehessen nyerni az újrahasznosítható, értékes elemeket, hogy szélesebb körben lehessen feldolgozni a hulladékot, mert jelenleg a befektetett energia nem éri meg. Itt jött képbe a kémia: úgy tűnik, egy új polimerrel sokkal egyszerűbbé és nyereségesebbé lehet tenni az újrahasznosítást.

A Koreai Technológia és Tudományos Intézetben Hong Yeongran vezetésével egy olyan anyaggal kísérleteztek, aminek segítségével ki lehet nyerni az aranyat az elektronikai hulladékokból. A most elkészült tanulmány szerint az egész jóval egyszerűbb, mint az eddigi módszerek, itt ugyanis az áramköri lapokat savkezelésnek kell alávetni, ez a polimer pedig egybegyűjti a felszabaduló aranyat, ami rögtön készen is áll, hogy újra használják.

A kutatók aranymosó folyadéka egy porfirinnek nevezett anyagon alapszik, amelyek összekapcsolva egy polimerben fématomot szeretnének tárolni. Pont ez a tulajdonság kellett a vegyészeknek. Ezek után már csak azt kellett megnézni, hogy melyik fémen működik a legjobban, és mennyit képes elfogni. A leghatékonyabbnak az arannyal bizonyult, ebből jóval többet volt képes összegyűjteni, mint például a platinából, amit mérésekkel és modellezéssel is igazoltak a kutatók, majd élesben tesztelték az aranymosást.

Egy újrahasznosító központból vásároltak hét kidobott áramköri lapot, savfürdőbe tették őket, majd belekeverték a folyadékot, és pár napig kevergették az oldatot, bár egyes eredmények szerint már fél óra is elég, hogy az arany 99 százalékát kinyerjék. A számítások szerint az arany 94 százalékát sikerült kinyerniük. A polimer gazdaságilag is kedvező, ugyanis egy gramm nagyjából 5 dollárba kerül, és hozzávetőleg 64 dollárnyi arany kinyeréséhez alkalmas, a tervek szerint ráadásul újra is lehet használni, vagyis még nagyobb lehet a haszon.

Bár az áramköri lapok több nemesfémet is tartalmaznak, többségüket sosem hasznosítják újra, így már annyival is jobb a helyzet, ha legalább az aranyat ki lehet belőle nyerni.