Új, emberre is veszélyes sertésinfluenza vírusát azonosították

Kínai kutatók egy olyan új típusú sertésinfluenzát azonosítottak, amely szerintük képes lehet arra, hogy széles körben elterjedjen, legrosszabb esetben világjárvány alakuljon ki. A PNAS tudományos folyóiratban megjelent tanulmány szerint a G4 vírus a H1N1 törzsből származik, ami 2009-ben okozott világjárványt.

A Kínai Járványügyi és betegségmegelőzési Központ, valamit kínai egyetemek kutatói hétfőn tették közzé a tanulmányukat, amiben azt állítják, hogy a vírus képes a nagymértékű alkalmazkodásra, ami azért rossz hír, mert ez teszi képessé, hogy embereket is megfertőzzön a későbbiekben.

A kutatók 2011 és 2018 között 30 ezer sertés orrából vettek mintát 10 kínai tartomány vágóhídjain, és egy állatkórházban, majd 179 esetben sikerült a sertésinfluenza-vírust izolálni. Többségük az új típusú vírus volt, ami 2016 óta lehet domináns az állományban. Ezek után a kutatók különböző vizsgálatokat végeztek vadászgörényeken, mivel azoknál hasonló tüneteket jelentkeznek, mint az embereknél.

A G4 a kísérletek szerint nagyon fertőző, replikálódnak az emberi sejtekben, és a görényeknél súlyosabb tünetek jelentkeztek, mint más vírusok esetén. Később a vágóhídon dolgozó embereknél végeztek antitest vizsgálatot, amiből kiderült, hogy tízből egy dolgozó már átesett a betegségen, szervezetük antitestet termel. További tesztek alapján úgy vélik, hogy a lakosság 4,4 százaléka is átesett más a betegségen.

A vírus tehát átterjedt állatról emberre, de arra vonatkozóan nincs feljegyzés hogy emberről emberre is terjedne, de a kutatók attól tartanak, hogy ez előbb-utóbb bekövetkezhet.

Ezért azt javasolják, hogy sürgősen be kell vezetni olyan intézkedéseket a vágóhidakon, amik ezt meggátolhatják, és egyébként sem szabad soha elfeledkezni arról, hogy a zoonózissal állatról emberre terjedő vírusok milyen kockázatokat jelentenek. James Wood, a Cambridge Egyetem állatgyógyászati tanszékének vezetője arról beszélt a Guardiannak, hogy a jövőben sem szabad elfelejteni, hogy állandó veszélyt jelentenek a zoonózissal emberre is terjedő kórokozók, amik nem csak a vadonban, de a tenyésztett állatok esetében is felbukkanhatnak.