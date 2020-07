Egy teljesen új, előfizetéses modellre állna át a BMW, vagyis egyes szoftverek és hardverek csak akkor lennének elérhetőek, ha azt kifejezetten igényli a tulajdonos.

Az összes részlet nem ismert, de annyit látni, hogy néhány vezetőt segítő vagy kényelmi funkció csak egy újra megújuló díjért cserében lehetne elérhető. Minden funkció és az ahhoz szükséges alkatrészek már be lennének építve az autóba, a tulajdonos pedig úgy vásárolhatná meg őket az autó kezelőfelületén, ahogyan egy okostelefonon vesz alkalmazásokat.

A gyártó szerint ez pénzügyi rugalmasságot jelent az ügyfeleik számára, például nem kell extrákat választani az autó vásárlásakor, hanem majd később összeválogatja az ember, hogy mit is szeretne. Például az ülésfűtésre csak télen fizet elő. Sokkal egyszerűbb lesz eladni is az autót, mert ahogy a telefonok másodpiacán, úgy az autóknál is majd az új tulaj dönti el, hogy milyen extrákat használ ki.

Arról nincs egyelőre szó, hogy ezzel együtt drasztikusan lezuhanna az autók ára, a kérdés így az, hogy mennyien szeretnének a már eleve drága jármű után havidíjat fizetni. Az sem tudni, hogy a példánál maradva mennyibe kerül egy havi ülésfűtés, és vannak-e előfizetési kedvezmények, vagy milyen extra kényelmi funkciókat lehet megrendelni és lemondani.

Ugyanakkor egyre több gyártó szeretne eltávolodni az egyszeri vásárlás modelljétől, és különböző előfizetéses modelleket próbálnának ki. Hosszabb távon elképzelhető, hogy az új autók állandó szoftverfrissítéseivel megjelenő új funkciók, vagy akár az önvezető funkció is ilyen extra lehet, de még nagyon az elején jár a paradigmaváltás a gyártók életében.