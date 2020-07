A Fujitsunál a jövőben a távmunka lesz az alap

A koronavírus-járvány egyik legnagyobb hozadéka, hogy pár hónap alatt rengeteg vállalat döbbent rá arra, hogy a korábban kockázatosnak tartott távmunka valójában nemhogy nem okoz visszaesést, de még növeli is a hatékonyságot. Most úgy tűnik, a japán Fujitsu meghallotta az idők szavát, új, Work Life Shift nevű programjukkal ugyanis eddig soha nem látott rugalmasságot biztosítanak majd 80 ezer japán alkalmazottjuknak – írja a BBC.

A Fujitsu a lapnak elküldött közleményében azt írta, hogy egy olyan új munkarendet vezetnek be, ami minden szempontból jobb élményt nyújt az alkalmazottaknak, és ami nemcsak az innováció mértékét növeli, hanem a vásárlóknak és a teljes társadalomnak is új értékeket közvetít. Az új rendszerben az alkalmazottak elsősorban távmunkában dolgoznak majd, és lehetőségük lesz arra, hogy a munkájukhoz, a feladataikhoz és az életstílusukhoz igazítva rugalmasan használják fel az idejüket. Emellett azt is megválaszthatják majd, hogy pontosan honnan akarnak dolgozni. A Fujitsu arra számít, hogy

a megnövekedett autonómia növeli majd a dolgozók teljesítményét, és a munkájuk is hatékonyabb lesz majd ettől.

Az ötlet leginkább a Twitter korábban bejelentett koncepciójára hasonlít, a közösségi platform méhg májusban közölte az alkalmazottaival, hogy ha akarnak, innentől kezdve az idők végezetéig dolgozhatnak otthonról. Ők akkor azzal érveltek, hogy az elmúlt hónapokban egyértelműen kiderült, hogy ez a rendszer működőképes, ha pedig valakinek ez előnyös, akkor meg fogják oldani, hogy ez a jövőben is tudjon működni.

A Google és a Facebook ennyire még nem szaladt előre, ők egyelőre ott tartanak, hogy az év végéig biztosan nem kényszerítik bejárásra az alkalmazottaikat. Az ugyanakkor egyértelmű, hogy ők is hajlanak a kompromisszumokra, eredetileg ugyanis már nyáron visszahívták volna az embereket az irodába.