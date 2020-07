Két évtized után térhet vissza a szuperszonikus utasszállítás

A Concorde-ok 2003-as nyugdíjazásával a hangsebességnél gyorsabb utasszállítás korának is leáldozott. Egy denveri startup azonban újra elhozná a szuperszonikus utazás lehetőségét – írja a CNN.

A Boom Supersonic nevű cég bejelentette, hogy október 7-én mutatják be az XB-1-et, amely a majdani utasszállítójuk, az Overture ("nyitány") 1:3 méretarányú prototípusa. A tesztrepüléseket pedig 2021-re tervezik.

Az XB-1 célja az Overture megalkotásához használt technológiák, például a szénszálas kompozit géptest és a számítógéppel optimalizált aerodinamikai tulajdonságok működőképességének a demonstrálása.

A tesztprogram a cég állítása szerint 100 százalékban karbonsemleges. Az eredményei alapján fogják finomhangolni az 55-75 fősnek szánt Overture terveit. A gépbe egyébként mindenféle zajcsökkentő technológiát is építenek, de még ezzel együtt is csak az óceánok fölött fog a hangsebesség fölötti sebességen repülni – már ha egyáltalán fog repülni valaha –, hogy a hangrobbanásokkal ne kergesse az őrületbe az útvonala alatt lakókat.

Biztosítjuk, hogy a szuperszonikus jövő biztonságos, illetve környezeti és gazdasági szempontból is fenntartható. Azt tapasztaltuk, hogy a szuperszonikus utazás iránti kereslet még gyorsabban nőtt, mint amire számítottunk

– mondta Blake Scholl, a Boom alapító-vezérigazgatója.

Fotó: Nathan Leach-Proffer / Boom Supersonic Az összeszerelés alatt álló XB-1 prototípus.

A koronavírus-járvány előtt a cég legalább 6 milliárd dollár értékben kapott előrendeléseket az Overture-re, amelynek darabja 200 millió dollár (62,5 milliárd forint). A vevők között megtalálható a Virgin Group, illetve a Japan Airlines is, utóbbi 2017-ben be is fektetett 10 millió dollárt a Boomba.

Ha minden a terv szerint halad, az Overture 2030-ban kezdheti meg a menetrend szerinti működést. Több mint ötszáz útvonalon járhat majd, olyanokon, amelyek elég hosszúak ahhoz, hogy ki lehessen használni a szuperszonikus sebességet. A New York-London utat például 3 óra 15 perc alatt tenné meg.

Nem a Boom az egyetlen cég, amely a szuperszonikus utasszállítás visszahozásán dolgozik. A nevadai Aerion például egy 12 fős A52 gépet fejleszt.