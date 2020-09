Magyarországon tombol a járvány, csak Franciaországban terjed gyorsabban

Semmi jót nem jósolhatunk sajnos a következő hetekre – mondta Jakab Ferenc, a PTE Szentágotai Kutatóközpont Virológiai Kutatócsoportjának a vezetője kedden a Nyitott Egyetem Extrában.

Magyarország Franciaország után a már a második helyre zárkózott fel, a járvány terjedési gyorsaságát nézve. Ezzel nem csak Spanyolországot előzte meg, de jelen pillanatban már Olaszországot is.

Magyarországon Európához képest brutálisan tombol a járvány. Ez a fekete igazság

– mondja virológus. Jakab Ferenc szerint a járványt intézkedésekkel lassíthatjuk, de meg nem állíthatjuk, csak a vakcina fogja megállítani, Ő nagyon bízom benne, hogy a közeljövőben lesz vakcina.

Európát és világot tekintve is a halálozási esetek csökkenése a terápiás célú beavatkozások jelentősen fejlődésének köszönhető.

Bár a kutatók szerte a világon gőzerővel dolgoznak azon, hogy kimutassák a vírus fertőzési mechanizmusát, nem feledkezhetnek meg arról, hogy folyamatosan vizsgálják a vírus genetikai állományát is. Jakab Ferenc beszélt arról is, hogy

„HIHETETLENÜL HATÉKONYNAK” TŰNŐ GYÓGYSZERT SIKERÜLT TALÁLNIA A PÉCSI EGYETEMNEK IS EGY OSZTRÁK BIOTECHNOLÓGIAI CÉGGEL KÖZÖSEN, AMIVEL ÚGY TŰNIK, TELJESEN NULLÁRA TUDJÁK CSÖKKENTENI A VÍRUS SZAPORODÓ KÉPESSÉGÉT.

Ez pedig nem más, mint az azelasztin-hidroklorin, amely egyébként már egy ismert szer. Ez azért jó, mert már nem kell engedélyeztetni. A működőképességét a humán orrnyálkahártya kísérletek is igazolták. Most van az, hogy igen nagy ütemben nekiállunk ennek a szernek a klinikai vizsgálati fázisba történő bevonásával. Bízunk benne, hogy ez is kecsegtető lesz – mondta erről a professzor.

A járványügyi és epidemológiai adatok a világtörténelemeben mindig azt mutatták, hogy az esetszám növekedése után csupán 5-7 héttel kezdenek el emelkedni a halálesetek száma Ha csak a napi eseteket nézzük, akkor abból az látszik,hogy egyre többen vannak lélegeztető gépen. A 80 százalékuk sosem jön le a lélegeztető gépről. Ha a szimpla a adatokat nézzük, akkor már lehet látni, hogy ezek a halálesetek sajnos a következő hetekben nagyon meg fognak emelkedni. Senkit ne tévesszen meg, hogy a fiatalok azok, akik most elsősorban fertőződnek. és az idősebb korosztály most biztonságban van, sajnos azt kell hogy mondjam, hogy ez egyáltalán nem igaz – összegezte tapasztalatait a virológus. Több magyarországi egyetemen is vizsgálják a vírus genetikai állományát, hogy az esetleges variánsokat kiszűrjék.

Jelenleg 130 vakcina-fejlesztési projekt folyik a világon, amiből 6-8 már a klinikai kipróbálás fázisában van. Az oxfordi vakcina Jakab Ferenc szerint nagyon ígéretes, és bízik benne, hogy az értékelési eredményekkel együtt már párhuzamosan megkezdődik a tömeggyártását is, és így a 2021-es év első felében elindulnak a tömegoltások. Bár az orosz vakcina is alapvetően ugyanolyan technológiai fejlesztési technikán alapul, mint az oxfordi, Jakab Ferenc szerint aggasztó, hogy az oroszok nem várták meg a II. fázis eredményeit, és már forgalomba is hozták a szert. Bízom abban, hogy minél hamarabb elérkezik hozzánk is a vakcína, mert nagyon nagy szükségünk van rá – zárta a gondolatait szomorúan.