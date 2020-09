Célegyenesben a magyarországi lélegeztetőgép-gyártás

A koronavírus-fertőzés egyik legsúlyosabb következménye a légzési elégtelenség. A kritikus állapotban lévő betegek akár több hétig is lélegeztetőgépre kerülnek. A magyar fejlesztésű és gyártású lélegeztetőgépet Covid-19-re optimalizálják.

A klinikai vizsgálatok lezárultak, az eredmények várakozáson felüliek, már csak a sorozatgyártáshoz szükséges hatósági, valamint az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet engedélyére várunk

- foglalta össze a hazai fejlesztésű aktuális helyzetét a Femtonics Kft. munkatársa, Fűtő Veronika projektmenedzser.

Jól vizsgázott betegeken is

A projektet az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) támogatja. A fejlesztést a Semmelweis Egyetem Orvosszakmai vezetése, a Semmelweis Egyetem ÁOK Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinikája, valamint a Femtonics Kft. végezte.

Március végére készült el az első működő prototípusa, és április óta vár a szabadalmaztatásra. A gépet közel három hónapja tesztelik a Semmelweis Egyetem Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinikáján. A beállított paramétereket pontosan és megbízhatóan teljesíti az eszköz, riasztási és betegbiztonsági funkciói pedig megfelelőek, így bevonhatóvá válik a lélegeztetésre szoruló betegek kezelésébe – olvasható a vizsgálatba bevont orvosszakértők álláspontja a közleményben.

Négy egymásra épülő szakaszból állt a klinikai tesztelési fázis.

A lélegeztetőgép műszaki működésének ellenőrzése 72 eltérő beállítással és tüdő paraméterrel. A különböző riasztási események 9 különböző helyzetben. Számos klinikus bevonásával felmérték a szerkezet kezelhetőségét: megnézték, hogy egy rövid oktatás után megbízhatóan irányítható-e a gép. Az orvosok tizenhárom feladatot hajtottak végre, ezt követően nemzetközi pontrendszer alapján szakvéleményt állítottak fel a gép használhatóságáról. Ebben a fázisban az eszköz 90 százalék feletti eredményt hozott. Az utolsó szakaszban bevonták a lélegeztetőgépet a betegellátásba is: alkalmazták eszméletlen és tudatánál lévő beteg kezelésénél is . Rendkívül fontos szempont, hogy a spontán légvételeket is megfelelően támogatta az automata lélegeztetés mellett. A lélegeztetés során előforduló klinikai jelenségekre és eseményekre, például köhögésre, vagy váladék eltávolítására kifogástalanul reagált.

Kevesebb a mellékhatása

Lorx András, a Semmelweis Egyetem Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinikájának docense szerint a zárt rendszerű légzőkör és gázellátás nem pazarló, ezért a berendezés nagy előnye, hogy nem jelent többletterhelést a kórházi gázhálózatnak.

A normál, gépi lélegeztetésnek vannak bizonyos mellékhatásai. A légzőizmok ellustulnak, ami abból adódik, hogy a légzőmozgást innentől a gép végzi a beteg helyett. A gép nem megfelelő beállítása, vagy a vezérlő szoftver pontatlansága pedig tüdőkárosodást is okozhat. Ide sorolhatók még a különféle fertőzések - pl. tüdőgyulladás - kockázata, sőt a pszichológiai szövődmények – a lélegeztetőgéppel kezelt betegek negyedénél fejlődik ki poszttraumás stressz szindróma és depresszió.

Ezeket csak akkor lehet minimalizálni, ha a lélegeztető készülék jól reagál a beteg minden igényére. Az új fejlesztésű lélegeztetőgép a betegek kontrollált lélegeztetésén kívül alkalmas a betegek részleges légzéstámogatására is, közben maximálisan megőrzi a betegek saját légzési aktivitását és ezzel megelőzik, hogy a beteg légzőizmai inaktívvá váljanak. Külön lehet vezérelni a belégzést és a kilégzést. Rendkívül finom a készülék vezérlése és a szoftvere, így bármilyen lélegeztetési programnak meg tud felelni. Lehetséges többszintű platónyomás beállítása is - ez olyan variáció, amelyek a hagyományos lélegeztetőgépeken nem található meg. A gépet fizikailag úgy alakították ki, hogy a készüléken és annak állványán egy speciális sín található a kiegészítő berendezések rögzítésére. Riasztó és vészkapcsoló is elérhető rajta, ha az egészségügyi személyzet igényelné.

