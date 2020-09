Amikor közel 18 évvel ezelőtt megérkeztem az Index szerkesztőségébe, volt egy Compaq iPaq 2210 Pocket PC zsebszámítógépem, ami nagyon menő dolog volt, és ugyanúgy 400 Mhz-es processzor dolgozott benne, mint a szerkesztőség akkori asztali számítógépeiben. Szétnyitható kiegészítő billentyűzete nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, mert picik és rosszak voltak a gombjai, de azért be lehetett szenvedni rajta emaileket, cikkeket, és felvillantotta előttünk a jövőt.

Most – még – itt ülök az Index.hu szerkesztőségében egy Samsung Galaxy Z Fold 2 5G mobiltelefonnal, ami nagyon menő dolog, mert egyszerre zsebre vágható telefon és használható méretű munkafelület, és ha maradunk a processzorok órajelénél, a képessége összemérhető egy olcsó irodai laptopéval. Hozzákapcsoltam egy kiváló bluetooth billentyűzetet, és nincs szükségem más eszközre ahhoz, hogy elvégezzem a munkámat.

Ha a Galaxy Fold mobilok közelebbi rokonát, a Nokia Communicatort vesszük kiindulópontnak, akkor is ugyanazt mondhatjuk:

Jó messzire jutott a Samsung ezzel a kinyitható formával

A Galaxy Fold 2 5G a zsebszámítógépek leszármazottja, kommunikációs mindenes. Sokkal kifinomultabb az első iterációnál, a hardver és a szoftver egységben dolgozik, remekül elvégzi a rábízott feladatokat. Ahogy a többi Samsung-csúcsmobil, Fold 2 is képes monitorra kötve, asztali számítógépként működni, vagyis egy eszköz helyett hármat kapunk. Ezért is kell a helyén kezelni a horrorisztikusan hangzó, 750 ezer forintos árat. Ha csak a szám lebeg a szemeink előtt, akkor a Fold 2 luxusmobil, de tegyünk mellé egy kétszer drágább üzleti laptopot, ami sokaknak nélkülözhetetlen munkaeszköz, és általában az is csak a kis méretbe sűrített hatalmas teljesítmény miatt kerül annyiba. Így máris máshogyan mutat az az árcímke.

Életszerű helyzetekben teszteltem a Fold 2 képességeit, és nincs még egy olyan mobil, amivel ugyanezeket kísérleteket elvégezhettem volna. Például amikor a buszon ülve néztem egy céges webinart, és közben a lebegő ablakban megnyitott Samsung Notes appban jegyzeteltem. A kijelzőn kényelmesen elfért a videó, a jegyzet és a billentyűzet is. Ugyanez tablettel is megoldható, sokszor meg is tettem, de amikor eljön az a pillanat, hogy le kéne szállni a következő megállóban, a tablet hirtelen nagyon útban van. A Foldot meg egyszerűen csak összecsukjuk és becsúsztatjuk a zsebünkbe. De most, az irodában is a Fold 2 áll előttem, mint egy picike monitor, ezen írom az egész cikket.

Nagyon megszerettem a Foldon az olvasást, a hatalmas felületen olyan élményt kapunk, mint a könyvektől, csak a mobilt könnyebb egy kézzel lapozni. Jobban oda tudunk figyelni a szövegre, visszaugorhatunk az előző mondatokra, hiszen több tucat sort látunk egyszerre, nem kell odavissza pörgetni a digitális lapokat, mint a normál méretű mobilokon.

A videókkal más a helyzet, a 16:9-es képarány miatt a Fold 2 nem ad hozzá sokat az élményhez, hiszen négyzetcentiméterre nem nagyobb a vetítőfelület, mint amekkorát egy hétköznapi mobiltól kapunk. Az előny kimerül abban, hogy a felirat általában nem takarja el az eseményeket, bőven elfér az alsó fekete sávban. A hangszórók nagyon jól szólnak, akár filmeket nézünk, akár kihangosítva telefonálunk.

Videojátékokkal sem tudjuk maradéktalanul kihasználni a Fold 2 nagy kijelzőjét, nem mindegyiket írták meg úgy, hogy kezelni tudja ezt a képarányt, felbontást. Persze a mobilos játékappoknál sokkal izgalmasabb az Xbox Game Pass Ultimate játékstream szolgáltatás kínálata, amivel több mint száz komoly Xbox-játékot tudunk a Fold 2-n játszani. Csak egy bluetooth kontroller kell hozzá, mert ezek a játékok nem értik az érintőkijelzőt. Ha az Xboxot kitesszük egy Foldra kötött külső kijelzőre, még inkább megvalósul a játékkonzolos élmény. Nyilván nem ezt fogják pörgetni a profik, nem lesz ugyanolyan az fps és a képminőség, de a hozzám hasonló alkalmi játékosok talán fontosabbnak tartják a mobilitást, mint azt, hogy a tévé alatt egy konzol gyűjtse a port.

A Fold főkijelzője nem jeleníti meg olyan pontosan a színeket, mint a csúcsmobilok merev kijelzői, viszont kapunk adaptív, 11Hz és 120 Hz között automatikusan beállított képfrissítést, ami sokat hozzátesz a tartalom gördülékeny megjelenítéséhez.

Kívül is tágasabb

A Samsung jól érezte, hogy az első Fold kvarcjátékszerű külső kijelzőjével valamit kezdeni kell, és ez talán a legfontosabb fejlemény a Fold 2-ben. A 6,2 hüvelykesre nőtt panel teljesen beborítja az előlapot, ezáltal a bezárt készülék is teljesértékű mobilként funkcionál, és ritkábban érezzük a késztetést, hogy muszáj ránézni a 7,6 hüvelykes belső főkijelzőre.

Kevesebb nyitogatás, hosszabb élettartam

Állítólag több százezerszer lehet ki- és becsukni a telefont a zsanér és a panel tönkremenetele nélkül, ami az intenzív használatot jelentő napi 150-200 felnyitással is több éves élettartamot jelent, de a Fold 2-t tényleg nem lesz fontos annyiszor nyitogatni. Ha csak egy üzenetre kell válaszolni, amikor csak gyorsan végigpörgetnénk a híreket, vagy amikor ránéznénk a naptárunkra, nem az lesz az első gondolatunk, hogy hogy kinyissuk a Foldot. A külső kijelzőn ráadásul egyetlen hüvelykujjal is lazán bepötyögjük a választ, ami a belső kijelzőn kétkezes mutatvány.

Egyetlen aggodalmam van, amire gyári tok híján nem tudom a választ. Az új zsanér lehetővé teszi, hogy félig kinyitott állapotban tegyük le magunk elé a Fold 2-t, és ilyenkor a külső kijelzőre állítjuk rá. Így lát ránk a belső szelfikamera, hogy tudjunk videócsetelni. Elég lehet egy kis porszem az asztalon, hogy egy jókora karcolással érjen véget a kaland. Oké, használhatjuk ugyanerre a külső szelfikamerát is, de akkor meg a hátlapon szükséges az erősítés, a Note 20-tól megörökölt hatalmas kameraduroron ugyanis bénán billeg a készülék. A külső kijelzőt borító Gorilla Glass Victus üveg elvileg végelmet biztosít a nagyobb sérülésektől, és gyárilag van rajta egy fólia, de éppen az utóbbi hajlamos begyűjteni a karcolásokat.

Azt még tudni kell, hogy megmaradt a belső kijelző közepén végighúzódó sekély árok, amit elsőre mindenki zavarónak hisz, de a Fold napi szintű használata közben gyorsan elfeledkezik róla az ember. Ami viszont még mindig hiányzik, az az S Pen-kompatibilitás, mert egy ekkora felületen már jó lenne kézzel írni a jegyzeteket. A pletykák szerint jövőre, a következő modellel már erre is lesz lehetőség.

HW+SW

A Samsung OneUI 2.5 kezelőfelület egyre jobban igazodik a Fold különleges képességeihez, és néhány funkciót csak az új zsanérral lehet kihasználni. Amikor félig kinyitva használjuk a mobilt, bizonyos appoknál más kezelőfelület tárul elénk, mint 180 fokos - kilapított- állásban. A kamera szoftverében például a legutóbb elkészült fénykép és a gombok kerülnek az alsó térfélre, Notes-jegyzetek szerkesztése közben a billentyűzet pont a kijelző felét foglalja el, mintha laptopot szimulálna a OneUI, és a naptár is automatikusan átáll arra, hogy a napi teendők listája jelenik meg lent, fent pedig a havi nézet.

Néhány appban működik a húzd és dobd jellegű tartalomátvitel, például a Galériában, a Samsung gyári böngészőjében, üzenetküldőjében fájlkezelőjében, jegyzetében, valamint a Microsoft és a Google alkalmazásaiban. A Samsung Notes több jegyzetet, az Samsung böngészője több weboldalt, az Office pedig több doksit megnyithat egymás mellett, külön ablakban. Bízzunk benne, hogy bővülni fog a lista, mert jó lenne itt látni a Chrome böngészőt is.

Sok szem többet lát?

Habár úgy néz ki a hátlapra helyezett kameradudor, mint amivel a Note 20-on találkoztunk, a Fold 2 kamerái sokkal egyszerűbbek: mindegyik 12 megapixeles. A lencsekiosztás a szokásos, van egy normál, egy szélesebb látószögű, valamint egy telefotós szenzor. Ezekkel akár 4K és 60 fps módban, vagy 720p és 960 fps módban is tudunk videókat készíteni. A szelfikamerák mind 10 megapixelesek, a normál lencsék 26 milliméteres fókuszával, és 4K@30fps minőségben videóznak.

Már említettem azt a különleges kameranézetet, amikor a félig nyitott mobil a legutóbbi fényképet is megmutatja a keresőmező alatt, és emellett még tud pár trükköt a Fold 2. Amikor mást készülünk lefényképezni, a felé néző külső kijelzőre is kitehetjük a kereső képét, így a portréalanyunk a tükörbe nézve meg tudja igazítani a fizimiskáját, hogy előnyösebb kép készüljön róla.

Egy évvel ezelőtt abban bíztunk, hogy a Samsung nem csupán árat emelt a Fold mobilokkal, hanem új termékkategóriát teremtett, és az összehajtható mobilok ára szépen lejjebb kúszik. A remény tovább él, de nagyon úgy tűnik, hogy nem 2020 hoz ebben áttörést. Sőt, a küszöb még magasabb lett. Ezt nem lehet teljesen a forintárfolyam emelkedésére fogni, a Samsungnak most még vadul kell szórnia a pénzt a kutatás-fejlesztési részlegen, hogy minden itt bemutatott csúcstechnika üzembiztos legyen. A Fold 2 szuperül összeszedett modell, elképesztő lehetőségeket kínál. Van benne 5G, wifi 6 és még UWB is, amivel az egymáshoz közeli mobilok közt szupergyors adatátviteli kapcsolat alakítható ki, és nem utolsó sorban pozicionálásra is alkalmas.

Erre a mobilra mindenki felfigyel.

De így is lesz mit továbbfejleszteni. Lehetne vékonyabb és könnyebb, a tollal való kezeléséről sem mondanánk le, és idővel talán az aktuális legjobb kamerákat is megkapja a sorozat, ahogy a Note és a Galaxy S modellek.

(Borítókép: Kaszás Tamás / Index)