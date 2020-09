A növények kétötödét kihalás fenyegeti

A világon élő növények negyven százalékát kihalás fenyegeti. Ennek egyik fő oka a fajok élőhelyének szűkülése – figyelmeztettek egy nemzetközi kutatásban részt vevő tudósok, írja az MTI.

A kutatók versenyt futnak az idővel, minél több fajt igyekeznek meghatározni, mielőtt végleg eltűnnének, mivel a növények óriási lehetőségeket rejtenek a gyógyításban, energiatermelésben és táplálékként. A világ növényeinek és gombáinak állapotát összegző jelentést (State of the World's Plants and Fungi) 42 ország több mint 200 tudósa készítette. A dokumentumot az ENSZ-közgyűlés elé terjesztették, hogy a világ vezetői fellépjenek a biodiverzitás veszteségei ellen.



A jelentés szerint eltűnőben van a növények és gombák felhasználásának lehetősége az olyan globális problémák megoldására, mint az élelmiszer-biztonság vagy a klímaváltozás.

A kihalás korában élünk. Rendkívül aggasztó a kép, és sürgős beavatkozásra van szükség, hangsúlyozta Alexandre Antonelli, a Brit Királyi Botanikus Kert tudományos igazgatója.

Vesztésre állunk az idővel vívott küzdelemben, mert a fajok gyorsabban tűnnek el, mint ahogy képesek lennénk azonosítani őket. Pedig sok közülük fontos szerepet játszhatna például a gyógyításban, és mondjuk egy újonnan jelentkező vagy a jelenlegi pandémia elleni küzdelemben – fűzte hozzá a tudós.

A jelentésből kiderül, hogy a jelenlegi növényfajoknak csak egy kis részét használják táplálékként és bioüzemanyagként. Több mint 7000 ehető növényt lehetne a jövőben élelmezésre használni, miközben jelenleg csupán egy maroknyi faj szolgál a világ növekvő népességének élelmezésére. Továbbá mintegy 2500 olyan növény él a Földön, amely millióknak szolgálhatna energiaforrásul, miközben mindössze hat növényből, a kukoricából, a cukornádból, a szójából, a pálmaolajból, a repcéből és a búzából állítják elő a bioüzemanyagok túlnyomó többségét.



A tudósok becslése szerint a fajok kihalásának veszélye nagyobb, mint korábban gondolták: a vaszkuláris növények 39,4 százalékát, mintegy 140 ezer fajt fenyegeti a kihalás a 2016-ban megállapított 21 százalékkal szemben. A különbséget a kutatók szerint az okozta, hogy időközben sokkal pontosabbak lettek a természetvédelemmel kapcsolatos felmérések.



A jelentés megállapította, hogy a gyógyításra használt növények közül 723 került a kihalás szélére, sok azért, mert a világ egyes térségeiben túl sokat takarítanak be belőlük.

2019-ben 1942 új növényt és 1886 új gombafajt azonosítottak a világon, köztük olyanokat is, amelyek élelemként, innivalóként, gyógyszerként vagy rostként használhatók fel.