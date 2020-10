Kókuszfára mászik az indiai robot

A kókuszszedés régi tradíció Indiában, de egyre kevesebben vállalkoznak rá, aminek több oka is van. A munka alulfizetett, átszámítva 450Ft-ot kapnak a munkások minden egyes fáért. Emellett a munka extrém veszélyekkel is jár, ha az ember megcsúszik egy 15 méter magas pálmafán, örülhet ha élve megússza a zuhanást. Hiába van védőfelszerelés, ezeket a munkások nem használják, mert azok meg is triplázhatják a munkaidőt, fenyegetve megélhetésüket. Ilyen körülmények mellett pedig érthető, ha

a fiatalabb generációk inkább a továbbtanulást választják.

A munkaerőhiányra válaszul kókusszedő robotot építettek az indiai mérnökök. A prototípust az Amrita Vishwa Vidyapeetham egyetemen készült, a három éve tartó fejlesztést Rajesh Kannan Megalingam professzor vezeti. Az Amaran névre keresztelt robot nyolc kerekével akár 15 méter magasra is biztonságosan felmegy, azonban még így is vannak hiányosságok.

Fotó: Amrita Vishwa Vidyapeetham University

A robot legnagyobb gyengéje az idő: egyelőre az emberek gyorsabban végzik a kókuszok levágását. Ez rövid távon fontos tényező, de a kutatók abban bíznak, hogy hosszabb távon a biztonság, és a kiszámíthatóság fontosabbá válik.

A videó még a fejlesztés alatt készült, viszont pár hete publikálták a fent már linkelt tanulmányt.