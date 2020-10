Izomnövelő hormon adja a spenót igazi erejét

A híres tengerész a mesében egyetlen spenótkonzervtől válik hirtelen erőssé és kigyúrttá. Most bizonyították, ez nem csak mese: a zöld levél olyan, akár egy legális doppingszer.

Eddig azt hihettük, hogy E. C. Segar képregényhőse, Popeye számára a spenót csupán egészséges, és karjának mérete a szerző alkotói szüleménye. Egy 2019-ben, a Berlini Szabadegyetemen végzett és a rangos Archives of Toxicology lapban megjelent kutatás ezt cáfolja, és érdekes eredményt hozott:

A SPENÓT HORMONHATÁSÚ VEGYÜLETE, AZ EKDISZTERON BIZONYÍTHATÓAN SEGÍTI A JOBB SPORTTELJESÍTMÉNYT ÉS AZ IZOMFEJLŐDÉST.

A vizsgálat során 10 héten keresztül 46 férfit vizsgáltak. A felmérésben részt vevő sportolók fele placebotablettát, másik fele a spenót természetes hatóanyagát, az ekdiszteront kapta. Ezután ugyanazt az edzésprogramot csinálták végig. Az ekdiszteronnal kezelt férfiak háromszor jobb teljesítményt nyújtottak, mint társaik.

Popeye bicepszének titka

A spenótban is megtalálható ekdiszteron hormon hatását az ösztrogén receptor működése teszi lehetővé. Ha a hormon és a receptor összekapcsolódnak, számos folyamat indul meg a szervezetben. Fokozódik a fehérjeszintézis, nő a fizikai teljesítmény (állóképesség, gyorsaság, erő), az izomrostok és így az izom mérete. A stressz- és a női nemi hormonok termelődése csökken, a koncentrálóképesség jelentős mértékben javul. Nagyon érdekes, hogy a hagyományos testépítő szteroidokkal (pl. a Trenbolonnal) összehasonlítva a spenót hatóanyaga sokkal erősebb és hatékonyabb.

Nem a vas miatt izmos

Számos tanulmány szól arról, hogy a spenót mennyire egészséges. A kétszikű növény rendszeres fogyasztás esetén csökkenti az emlő- és a prosztatarák kockázatát, javítja cukorháztartást, jótékony hatással van a vérnyomásra és a pulzusra. Színanyagai a szervezet védekezőképességét segítik, kálium- és magnéziumtartalma energikussá tesz. A szuperélelmiszer a mediterrán konyhának is közkedvelt szereplője, így nem csoda, hogy a sporttáplálkozás is felkapta rá a fejét. Egy tévhit azonban megdőlt, miszerint jól hasznosuló vasforrás lenne: a szervezet számára a zöld növényben található vas mintegy öt százaléka jut csak el a sejtekig. Ráadásul a spenót vastartalma is legendás, hisz 1870-ben egy tizedesvessző elírása okán 3,5 gramm helyett 35 grammnak hitték sokáig a vastartalmát.

A kérdés már csak az, hogy mennyire szereted a spenótot? Négy kilogrammot kell megenni naponta egy éven keresztül a háromszoros fejlődésért, ugyanis a spenót hormontartalma elenyésző. Ha annyira nem ennéd, minden táplálékkiegészítő-bolt polcán megtalálod az ekdiszteront – persze nem zöld színben.

(Borítókép: David Paul Morris / Getty Images Hungary)