Magyar radiológusok nyertek díjat mesterséges intelligenciával

Magyar radiológusok és mesterséges intelligencia szakemberek is dolgoznak abban a csapatban, amely ez év szeptemberében elnyerte a brit nemzeti egészségügyi szolgálat, az NHS most első alkalommal átadott Mesterséges Intelligencia az Egészségügyi Gondozásban (Artificial Intelligence in Health and Care) díját.

A Dr. Kecskeméthy Péter által alapított Kheiron és a cég mammográfiai vizsgálatokra fejlesztett mesterséges intelligencián alapuló emlődiagnosztikai mammográfiai szoftvere, a Mia az Egyesült Királyság 15 szűrő-központjában kerül bevezetésre.

Jobban lát mint az ember

A Mia több millió páciens mammográfiai képi adatait modellezi matematikailag, és ezekből folyamatosan tanulva (deep learning) képes észrevenni a rák-gyanús elváltozást. Az emberi befogadóképességet meghaladó mennyiségű adatot képes átlátni, valamint olyan vizuális eltérést is észrevehet, amiben az emberi szem gyengébben teljesít. Tekintettel arra, hogy kellő biztonsággal tud diagnózist adni, csökkenti a túlterhelt radiológusokat elárasztó monoton munka mennyiségét, és támogatja őket a döntéshozatalban. Bevezetésével a diagnosztikus kapacitás növelhető, illetve a felszabaduló időben a szakemberek a valódi orvosi problémamegoldásra tudnak fókuszálni, több idejük marad a betegekre.

Nyolcból egy nő küzd a mellrák kialakulásával élete során, miközben Európában is egyre súlyosbodó hiány van a mammográfiai képek kiértékeléséhez szükséges speciális tudással rendelkező radiológusokból. Ennek hátrányos következményeit a páciensek és orvosok egyaránt elszenvedik Magyarországon is: hosszú a vizsgálattól a lelet kézhezvételéig - idegőrlő bizonytalanságban - eltelt idő, vagy előfordul, hogy az európai ajánlásnak megfelelően előírt 2 éves szűrési periódus kitolódik, ezért a nőknek többet kell várni a mammográfiai vizsgálatra, amely időt az aktuális egészségügyi helyzet miatti kényszerű szünetek még tovább növelhetik.

Alapesetben egy emlőszűrést végző radiológusnak akár 280 képet is át kell nézni egy óra alatt, úgy, hogy igen apró elváltozásokat is biztonsággal azonosítson. Ráadásul Európában kötelező a kettős leolvasás, ami még tovább terheli a szakértőket. Körülbelül a nők huszada esetén fordul elő, hogy kiegészítő képalkotó vizsgálatot, esetleg biopsziát végeznek. A visszahívások számát és a várakozási időt is minél alacsonyabban kell tartani - lelki és anyagi okokból is - ebben segíthet a Mia.

- mondja Dr Kárpáti Edit radiológus.

Itthon is bevezetnék

Kecskeméthy Péter a Budapesti Műszaki Egyetem után Readingben mesterséges intelligencia és kibernetika szakirányon diplomázott, majd az Oxfordi Egyetemen szerezte meg doktori fokozatát. Ezt követően pályázott a brit Entrepreneur First-be, Európa egyik legsikeresebb inkubációs programjába. Itt találkozott Tobias Rijkennel, akivel közösen alapították meg 2016-ban a Kheiron Medical Technologies-t. Kettejük mellett már az ötlet megszületésénél jelen volt Dr. Kárpáti Edit radiológus, aki nemzetközi tapasztalatai mellett több magyar kórház radiológiai osztályát vezette, majd egy ideig a korábbi GYEMSZI (mai nevén Állami Egészségügyi Ellátó Központ) betegbiztonságért is felelős minőségügyi részlegének vezetője volt.

A londoni központú vállalatnak Budapesten, San Franciscóban és Amszterdamban is van önálló irodája. A cég magyarországi leányvállalata, jelenleg 8 alkalmazott munkatárssal és több, mint 20 magyar radiológussal dolgozik együtt folyamatosan, akiknek a munkája döntő fontosságú az eddigi sikerekben.

Nagyon hiszek a magyar szakemberek tudásában és a hazai lehetőségekben. Nekem érzelmi okokból fontos, hogy a szülőhazámban a nők minél előbb előnyét élvezzék a pontosabb, gyorsabb, biztonságosabb emlőrák-szűrésnek, és ezért kölcsönösségen alapuló kapcsolatokat szeretnénk kiépíteni az intézményekkel. Nagy öröm számunkra, hogy a magyar szakpolitikától is egyre nagyobb támogatást kap a mesterséges intelligencia egészségügyi alkalmazása.

- mondta Dr. Kecskeméthy Péter.

A projekt léptéke és mélysége példa nélküli: mesterséges intelligencia alapú diagnosztikai eszközt a brit klinikai környezetbe ilyen szigorú és biztonságos módon ezelőtt még nem vezettek be. A Mia a hazai emlőszűrésben kötelező radiológiai munkamenetbe is jól illeszkedhet, ezért az alapítók célja, hogy a módszer minél hamarabb elérhetővé váljon az itthoni egészségügyi ellátórendszerben is.