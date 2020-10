Halálosan megfenyegették a Cyberpunk 2077 fejlesztőit a játék késése miatt

Talán nincs is olyan fejlesztőcég jelenleg a videojátékiparban, mint amelyet akkora szeretet övezne, mint a lengyel CD Projektet. Eddig csak egyetlen franchise-on dolgoztak: a – szintén lengyel – Andrzej Sapkowski regényei nyomán készült The Witcher játéksorozaton, amelynek harmadik része hatalmas siker volt kritikai téren és az eladások tekintetében egyaránt. Akkora népszerűségnek örvend a Witcher (magyarul: a „Vaják”), hogy még a Netflix is készített egy televíziós sorozatot kalandjaiból, Henry Cavill főszereplésével, amely szintén a nézettségi toplisták élére tört, amikor vetítették. Így hát kevés annyira valószerűtlen eseményre számítottunk, minthogy egyszer még halálosan megfenyegetik ezt a gamer közönség által imádott csapatot, csak azért, mert a következő játékuk, a Cyberpunk 2077 ismét késik: a legújabb megjelenési dátum immár 2020. december 10.

Vótmá'

A videojátékos iparban persze korántsem számít ismeretlennek, vagy szokatlannak, hogy egy ambiciózus projekt megjelenését többször is elhalasztják. Ez különösen igaz olyan komplex szerepjátékokra, mint a Cyberpunk 2077. A csapat legutóbbi, hasonló kaliberű játéka, a The Witcher 3 is hasonlóan indult: e játék megjelenését is többször is eltolták. Ott is volt némi elégedetlenkedés, de közel sem ilyen szintű, mint a Cyberpunk 2077 esetében. A The Witcher 3 végül 2015 júniusában jelent meg, bugok, szoftveres hibák persze maradtak benne, ám ezeket később kijavították. Összességében a The Witcher 3 fogadtatása rendkívül pozitív volt és közel sem kísérte ilyen szintű elégedetlenkedés a hosszú fejlesztési időt.

Megszegett ígéretek

Ami a Cyberpunk 2077-et illeti, a megjelenéssel kapcsolatos helyzet elmérgesedése, illetve a játékra váró gémerek bosszúsága azért valahol érthető. A sci-fi akció-kalandot már 2015 óta fejlesztik és a projekt kaliberére jellemző, hogy a CD Projektnek még a lengyel kormánytól is sikerült hétmillió dolláros (több mint kétmilliárd forintos) támogatást szereznie. Az elmúlt öt év alatt már többször is átalakították a projektet, még egy teljes, szinte nulláról indulás is becsúszott a fejlesztésbe. Azonban a legsúlyosabb talán az idei késés volt: először áprilisról került át szeptemberre, majd később novemberre, most pedig egészen december 10-ig kell várnunk a végső verzióra – feltéve, ha ezt a dátumot végre tartani tudja a CD Projekt.

Bekavart a nextgen

A késés hivatalos indoka egyébként az, hogy annyiféle konzolverzióra kell megjelentetni a játékot az újgenerációs konzolok boltokba kerülése miatt, hogy a fejlesztők kénytelenek extra három hetet eltölteni még a játék optimalizálásával. A lengyel cég kommunikációja egyébként enyhén szólva sem volt világos például a nextgen és a Cyberpunk kapcsolatára vonatkozóan. A játékot ugyanis eredetileg a PC mellett csak PlayStation 4 és Xbox One konzolokra (illetve azok erősebb verzióira: PS4 Próra és Xbox One X-re) tervezték, nextgenen eleinte az sem volt biztos, hogy egyáltalán elindul majd, illetve jobb minőségben lesz játszható, mint a régebbi konzolokon.

Cyberpunk 2077 Xbox One X konzol (Forrás: Namco Bandai Entertainment)

Konkrétan egy olyan speciális Xbox One X konzolt is kiadtak még az idén, nyáron, amely a Cyberpunk 2077 vizuális elemeit tükrözte. Ekkor még úgy volt, hogy szeptember közepén kerül boltokba a játék, a nextgen konzolok megjelenéséről pedig egy ideig semmit sem lehetett tudni – később derült ki, hogy a PlayStation 5/Digital Edition és az Xbox Series X és S konzolok novemberben érkeznek. Mivel a konzol elég jó áron volt kapható, így sok gémer bevásárolt belőle (jelen sorok írója is), arra számítva, hogy még bő két hónapja lesz, amíg kijátssza rajta a Cyberpunk 2077-et, mielőtt a nextgen indulna. Igazi

sokként érte a gamereket,

hogy ez a dátum november 19-re módosult, nagyjából egybeesve az új generáció indulásával. Aki megvette az említett spéci Cyberpunk 2077 Xbox One X-et, kicsit átverve érezte magát, hiszen ahelyett, hogy novemberig kényelmesen végigjátszotta volna a játékot, továbbra is ott dekkolhatott konzolja, a CD Projekt játéka nélkül. Ráadásul most ez az időpont módosult december 10-re. Talán mindezek tükrében valahol érthető a gémerek dühe.

Elfogadhatatlan viselkedés

Andrzej Zawadzki, senior vezető designer írt arról Twitteren, hogy nagyon sok fejlesztő kap konkrét

halálos fenyegetéseket

a dühös rajongóktól. Zawidzki leszögezte, hogy ez a viselkedés egyszerűen elfogadhatatlan, különösen, hogy a fejlesztők évek óta dolgoznak nagyon keményen ezen a játékon és ráadásul ők is olyan emberek, mint mindenki más. Ilyen vitriolos módon, gyilkosan megfenyegetni idegeneket, csak egy játék megjelenése miatt egyszerűen undorító szerinte.

Ráadásul maguk a fejlesztők azelőtt még csak nem is tudtak erről a legutóbbi halasztásról, mielőtt ez a Twitterre kikerült volna. Ez számukra is sokkoló bejelentés volt, hiszen igen súlyosan befolyásolja az eljövendő munkabeosztásukat – magyarán, továbbra is keményen, túlórázva kell dolgozniuk, miközben már egyébként is túlhajszolt munkatempóban gályáznak a játékon már egy jó ideje, csak hogy időben, hiba nélkül megjelenhessen. Magyarán: ők maguk sokkal rosszabbul járnak az újabb késéssel, mint azok a dühös gamerek, akik halálosan megfenyegették őket. Mindezek tükrében Zawidzki szerint, minden szempontból egyszerűen vállalhatatlan és gyalázatos ez a szégyenteljes fenyegetőzés.

Most már a PS4 és az Xbox One a szűk keresztmetszet

Adam Kicinski a PAP Business nevű lengyel üzleti online magazinnak árulta el, hogy jelenleg nem is a nextgennel, hanem a mostani generációs konzolokkal: a PS4 és az Xbox One verziókkal vannak problémák. Mivel oly sokáig tartott ez az ambiciózus fejlesztés, ezért eléggé valószínűnek tűnik, hogy a projekt már kicsit túllépte a jelenlegi generáció szűk határait, ezért sokan most már egész egyszerűen attól tartanak, hogy PS4-en és Xbox One-on rosszul fut majd a játék, amikor egyáltalán megjelenik. Hogy mennyire igazolódnak be ezek a félelmek, az – remélhetőleg – december 10-én kiderül.