Tényleg segít a mediterrán bodorrózsa a járvány ellen?

A koronavírus javában tombol, Magyarországon eddig 1634, a világon 1 175 684 a halálos áldozatok száma. Mivel emelkedik a fertőzöttek és az elhunytak száma is, a vakcinafejlesztéssel kapcsolatos kutatások is sebességet váltottak. Ugyan még hatásos oltóanyag nem létezik a SARS-CoV-2 ellen, vannak ígéretes, immunrendszert segítő étrend-kiegészítők, és a tudósok úgy vélik, a növényi hatóanyagok – így a mediterrán bodorrózsáé is – kutatása a koronavírusok elleni potenciálisan hasznos gyógymódok feltárásában is segíthet.

A berlini Charité Orvostudományi Egyetem kutatói szerint a növényi eredetű polifenoloknak, így a mediterrán bodorrózsa esszenciájának is számos egészségügyi és terápiás hatása van:

antioxidáns, gyulladásgátló,

sejtpusztító és gombaellenes, baktérium-, valamint vírusellenes (citotoxikus és fungicid, valamint antibakteriális, antivirális),

simaizomgörcs-oldó, vérnyomáscsökkentő,

fekélyellenes, sejtosztódást gátló.

Mit tudunk a mediterrán bodorrózsáról?

A Földközi-tenger térségében őshonos mediterrán bodorrózsa a szuharfélék családjába tartozik, a helyi lakosok dísz- és gyógynövényként is régóta használják. Gyógyászati szempontból leginkább a Cistus incanus (hamvaslevelű szuhar) és a Cistus creticus (krétai szuhar) jelentős, már a 2009-es H1N1-járvány idején is ismertté váltak: hatékonynak bizonyultak légúti és megfázásos panaszok kezelésében.

A Cistus fajokkal kapcsolatos kutatásokat főként egy német cég végezte egy Cistus incanus leveléből készült, CYSTUS052 jelzésű kivonattal. Az esszencia polifenolokban rendkívül gazdag, a megfigyelt egészségügyi és terápiás hatások is ezekhez a vegyületekhez köthetők leginkább.

A számos kedvező hatás közül azonban a vírusellenes aktivitás a legérdekesebb.

Antivirális hatás állatokban

A németországi kutatócsapat vizsgálatai során megállapította, hogy

a CYSTUS052-kivonat gátolja állatok szervezetében az influenzavírus szaporodását.

A vírusellenes hatás azonban csak akkor jelentkezett, ha a hatóanyagot a légzőrendszerbe porlasztva juttatták be: szájon át adott készítménnyel már semmilyen segítséget nem nyújtott. A leglátványosabb antivirális hatást a kutatók a kivonat preventív alkalmazásánál érték el:

a fertőzéssel egy időben vagy azt követően végzett kezelés már nem hozott számottevő kórokozó-ellenes eredményt.

Antivirális hatás emberekben

A Cistus incanus kivonatát 2009-ben embereken is kipróbálták már, és a berlini kutatók megállapították, hogy a kivonatot tartalmazó tablettát használó, vírusos légúti fertőzésben szenvedő betegeknél jobban csökkentek a betegséghez társuló tünetek, mint a placebót (készítményt nem használó) szedő csoport tagjaiban.

A tudósok azt is megállapították, hogy a Cistus-kivonat az influenzavírus A és B fertőzése esetén is rendkívül hatékony.

A berlini csapat arra a következtetésre jutott, hogy a növényi esszencia jelentős mértékben képes meggátolni a vírus penetrációját (sejtbe jutását) és replikációját (sokszorozódását), általános immunstimuláló hatású.

Fontos azonban hangsúlyozni, hogy klinikai alkalmazásukhoz még számos nagyszámú, randomizált kísérlet bizonyító eredményére van szükség, a növényi hatóanyagcsoport az immunrendszer erősítését célzó

megelőző jellegű alkalmazás során hatékony.

Borítókép: Illusztráció! Fotó: Sergei Malgavko\TASS via Getty Images