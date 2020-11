Már emberekkel is tesztelték a szupergyors utasszálító kapszulát

Nemrég emberek is tesztelték a nevadai sivatagban azokat az új szállítási eszközöket, a hyperloopokat, amelyek a jövőben forradalmasíthatják a személyszállítást és a közlekedést – írja a BBC.

A hyperloopok olyan utasszálító kapszulák, amelyek légritkított csőben óriási sebességgel, mágneses technológia segítségével hajtva haladnak. Az amerikai prototípusokon már régóta dolgoznak, és most először emberek is kipróbálhatták ezeket.

A Tesztutazás során a két utas 500 métert tett meg 15 másodperc alatt. A maximális sebesség, amelyet elértek, 172 kilométer per óra volt.

Az egyik utas, Sara Luchian – aki egyébként a fejlesztőcég, a Virgin Hyperloop ügyfélszolgálati részlegének igazgatója – beszámolója szerint az utazás

pszichológiailag és fizikailag egyaránt felemelő volt.

A hyperloop azonban a tervek szerint ennél gyorsabb lesz. A Virgin Hyperloop tervei szerint maximális sebessége

az óránkénti 1000 kilométert is elérheti majd.

A Virgin Hyperloop mellett más cégek is dolgoznak a technológián, azonban korábban még senki sem tesztelte prototípusait emberekkel. Hasonló technológiával kísérletezik Elon Musk egyik cége is a The Boring Company.

(Borítókép: Virgin Hyperloop / Reuters)