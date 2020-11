Új fajt fedeztek fel a Cambridge-i Egyetem földtudományi múzeumában – írta a távirati iroda a BBC-re hivatkozva. A pteroszauruszok egy eddig ismeretlen faját azonosították. Az ősmaradványokat a Fens-vidék egyik mocsaras helyén lelték meg 1851 és 1900 között. A fosszíliák egy részét annak idején cápagerincnek vélték, most azonban rájöttek arra, hogy valójában fogatlan pteroszauruszok állkapocstöredékeiről van szó. A cápák gerincében nincsenek ilyen lyukak. Az ősmaradvány töredezettsége miatt az új fajnak nem lehet nevet adni. Az eredményeket a The Proceedings of the Geologists' Association című folyóirat publikálta.

Fotó: University of Portsmouth Roy Smith egy pteroszaurusz állát tartja a kezében, amely közeli rokona annak a fajnak, amit találtak

A pteroszauruszok, („szárnyas gyík”) a repülő őshüllők rendje volt, példányai a késő triász kortól a késő kréta időszak végéig éltek. Pteroszaurusz fosszíliákat számos helyen találták a világban, a többi közt Magyarországon is: 2000-ben bukkantak rá a hely után Bakonydraco névre keresztelt nem maradványaira.