A koronavírusra és a palacsintára kerestünk legtöbbször

A Google nyilvánosságra hozta 2020-as keresési trendjeit, amelyekből kiderül, hogy mi érdekelte a világot és a magyar internetezőket az idén. Míg a „koronavírus” a legnépszerűbb keresőszó volt világszerte, többen rákerestünk arra is például, hogy „miért Covid–19-nek hívják?” és hogy „miért fontos a mentális egészség?”.

A 2020-as „Az év keresései” listák az év során indított több ezer milliárd keresés adatai alapján készültek, amelyekből a duplikációkat, spamekek kiszűrték.

Kerestük emellett a kapcsolódást, egymás segítésének különböző módjait, például azt, hogy miként támogathatjuk a frontvonalban dolgozó egészségügyi dolgozók munkáját, vagy hogyan segíthetünk az ausztráliai tűzvész, a Bejrútot pusztító robbanás által sújtott embertársainkon. Még akkor is, amikor oly sokan otthon maradtunk, kerestük annak módját, hogy kapcsolatba lépjünk, támogassuk és jobban megértsük egymást.

A körülöttünk zajló események ellenére kíváncsiságunk nem lankadt, olyan dolgokra is rákerestünk, mint például: „miért álmodnak az emberek?” és „miért vörös a Mars?”. Optimisták maradtunk és kreatívan töltöttük az időnket: a „kovászos kenyér receptje” megdöntötte minden korábbi keresési rekordját.

iPhone-ok és Élősködők

A magyar keresések között a koronavírus nyomán különösen jól szerepelt a Magyar Közlöny, a kézfertőtlenítő és Orbán Viktor bejelentései. Az oktatás terén természetesen az online tanulás kellékei, a Google Classroom, a Zoom, a Microsoft Teams, továbbá a KRÉTA rendszer és a Redmenta oktatási segédlet mentek a legjobban.

Tévésorozatok közül legtöbben a Mintaapákra kerestek, dobogós lett a Bátrak földje és a Mellékhatás. Filmek közül a Miután összecsaptunk című alkotás, az Élősködök és a Megan is Missing után érdeklődtek a legtöbben.

Elektronikus eszközök terén elsősorban az iPhone 12 és 11, továbbá a Playstation 5 érdekelte a az embereket. A könyvek közül a Kisasszonyok, a 365 nap és a Vaják után kutattak a legtöbbször. A legkeresettebb receptek a palacsinták, az édesburgonya elkészítési módjai, valamint a kuglófok voltak. A legtöbb figyelmet kiváltó sportesemény a Magyarország–Izland Eb-selejtező, a kézilabda-Európa-bajnokság és a Nemzetek Ligája sorozat volt. A játékok között az év győztesei az Among Us, a Valorant és a Fall Guys, de futott még a Call of Duty: Warzone és az Assassin’s Creed: Valhalla is.