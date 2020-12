Ha a fiatalok segítenek, az időseket is érdeklik az aktivitásmérők

A többség rendszeresen figyeli a főbb egészségparamétereit, de még ritkán használ ehhez okoseszközöket – ez derül ki a szenior korosztály egészségtudatosságát a digitális készségek tükrében vizsgáló országos Okosegészség felmérésből, amelyet a Telekom megbízásából a Szocio-Gráf Piac- és Közvéleménykutató Intézet készített november folyamán. A felmérés 301 fős mintán, a mobiltelefonnal rendelkező 65-85 évesek körében telefonos lekérdezés útján készült 2020. november 13. és 16. között. A minta életkor, nem és iskolázottság szerint megfelelően reprezentálja a célcsoportot.

Az idősebbek nyitottak és elsősorban a fiatalabb családtagokra számítanának a testi és szellemi fittség megőrzését segítő technológiák megismerésében, de a szolgáltatójuk segítségét is szívesen fogadnák az internetre kapcsolt eszközök használatához.

A szenior korosztály számára központi kérdés a jó egészség, közel háromnegyedük rendszeres testmozgással őrzi a testi és szellemi fittségét. 74 százalékuk rendszeresen figyeli a vérnyomását vagy a pulzusát. A különböző egészség-paraméterek követése az internetre kapcsolt eszközök segítségével a fiatalabb korosztályoknál ma már napi rutin, de a kutatók jól érzékelhető generációs szakadékként azonosították ezt a területet: a szenior korosztályból csak minden nyolcadik ember használ okoseszközöket a vérnyomás és a pulzus figyelésére.

Az orvos szavára adnak

A szeniorok általánosságban is inkább egy lépés távolságból követik a technológia fejlődését, 72 százalékuk például még hagyományos telefont használ - a legjellemzőbb okoskészülék az adott életkorban a tablet és az okostévé. Ugyanakkor a többség kifejezetten érdeklődéssel fogadna egy, az egészségügyi adatok tárolására és továbbítására is alkalmas okoseszközt: 56 százalékuk egyáltalán nem tartana tőle, 40 százalékuk pedig, ha tehetné, rögtön ki is próbálná. Ehhez már a feltételek is adottak: a 65 év felettiek kétharmada rendelkezik valamilyen internet-hozzáféréssel, majdnem egyharmaduk mobilnet-hozzáféréssel is.

Ha az egészségmegőrzésben valamilyen okos megoldásra váltanak, akkor az orvos tanácsa nyom a legtöbbet a latban: 29 százalékuk szerint az orvosi ajánlás lenne a kipróbálás fő mozgatórugója. A második számú döntési szempont az egyszerű használat (25 százalék), illetve a megfelelő támogatás (21 százalék), főként a betanulás során. A kutatásból az derült ki, hogy ezen a ponton nagy a család szerepe és felelőssége: elsősorban a fiatalabb családtagok, a felnőtt gyermekek vagy unokák (64, illetve 38 százalék) segítségére számítanak.

A 65-85 év közöttiek egyharmada jó néven venné, ha a távközlési szolgáltatójára is támaszkodhatna az egészségbarát okoseszközök megismerésében, illetve azok napi használata során.