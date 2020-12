Bill Gates szerint jó évnek ígérkezik 2021

A Microsoft alapítója és a világ egyik leggazdagabb embere, mint ismert, fertőző betegségek elleni kutatásokkal töltötte visszavonulása óta megszaporodott szabadidejét, így került a Covid–19 világjárvánnyá alakulásakor ismét a sajtófigyelem középpontjába. Most blogbejegyzésben értékelte a helyzetet.

Bill Gates optimista, annak ellenére, hogy a számítógépes modellek szerint az elkövetkező hónapokban az új variánsok megjelenésével tovább rosszabbodhat a globális koronavírus-járvány miatt kialakult helyzet. Mint írja, 2020 döbbenetes tudományos és technikai fejlődést hozott, amit az mutat, hogy a korábban akár egy évtizedig is eltartó vakcinafejlesztés most kevesebb mint egy év alatt sikerült több cégnek is. Ezeknek köszönhetően 2021 tavaszán lassan visszatérhet az élet a normális kerékvágásba.

A győztes oltóanyagcsata

A Moderna és a Pfizer/BioNTech oltóanyagai az úgynevezett hírvivő RNS-en (mRNS) alapulnak. Gates alapítványa 2014 óta finanszíroz olyan kutatásokat, amelyek ilyen elven próbálnak védettséget létrehozni a maláriával vagy a HIV-vírussal szemben. Az mRNS oltóanyag azt az instrukciót hordozza, amely ahhoz kell, hogy az immunrendszer megtámadja a vírus külső burkán található tüskeproteint (amelyek jellegzetessé teszik alakját, amiről a nevét is kapta). A módszernek több komoly előnye is van. Az egyik, hogy az oltóanyag nem tartalmaz legyengített kórokozót, vagy a Covid–19 DNS-ét, az oltástól gyakorlatilag lehetetlen elkapni azt. A másik, hogy az mRNS nagy tömegű előállítása könnyebb, mint a korábbi vakcináké.

Fotó: Chesnot / Getty Images Hungary Bill Gates

Ez azért is fontos, mert most az emlékeztető oltással együtt nagyjából 10 milliárd adat oltóanyagot kell előállítani. A világon évente mintegy 6 milliárd adag oltóanyagot állítanak elő minden oltható betegségre összesen.

Jobb gyógyszerek és tesztek

Bill Gates biztatónak találta a dexametazon szteroidkezelés és a monoklonális antitest-terápia hatásosságának gyors klinikai igazolását.

A jó hírek közé vette, hogy véget érhet a könnyfacsaró orrgarat-mintavételezés korszaka is, mivel például a LumiraDx által fejlesztett eszköz 15 perc alatt eredményt ad – a feleségével közösen vezetett Melinda & Bill Gates Alapítvány ilyenekből ötezret küld 55 afrikai országba.

Bill Gates bizakodásának adott hangot, hogy mivel a járvány egy olyan „világháború volt, amiben mind egy oldalon álltunk”, egyesült erővel a klímaváltozás elleni harcban is komoly eredményeket leszünk képesek elérni.