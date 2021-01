Az úgynevezett „geoblokkolás” azt jelenti, hogy a játékok kódjai bizonyos országokban zárolva vannak, így a kevésbé jómódú európai országoknak szánt olcsóbb licenc nem használható másutt.

Ezzel akadályozzák meg, hogy a játékosok a lehető legjobb áron vásárolhassanak az Európai Unión belül.

– állítja Margrethe Vestager versenyjogi biztos.

A többi bírságot kapott cég:

Bandai Namco (Japán)

Capcom (Japán)

Focus Home (Franciaország)

Koch Media (Németország)

ZeniMax (USA)

Mind az öt cég együttműködött a bizottsággal, így csökkentették eredeti bírságuk összegét. A bizottság szerint viszont

a Valve nem működött együtt,

így rájuk több mint 1,6 millió euró (572 millió forint) bírságot szabtak ki.

A Valve tagadta a vádat, és azt állította a CNBC-nek, hogy „teljes mértékben együttműködtek, minden kért bizonyítékot és információt átadtak a bizottságnak”. Hozzátették azt is, hogy nem értenek egyet az ítélettel, és fellebbezni fognak.

A jelenlegi EU-s szabályok alapján a vállalatok nem oszthatják fel az egységes európai piacot, az ilyen típusú megkülönböztetés pedig teljesen szembemegy ezzel a törvénnyel. De az Európai Gazdasági Térség (EGT) egyes tagjainak átlagjövedelme alacsonyabb, mint másoké, ami azt eredményezi, hogy a játékok ára általában olcsóbb ezekben az országokban.

Gabe Newell (Forrás: Wikipedia)

A Valve olyan játékokat gyárt, mint a Half-Life-sorozat tagjai, a Portal, illetve egyben a Steam tulajdonosa is, amely a világ egyik legnagyobb online PC-s játékplatformja – becslések szerint 44 000 játék van a webáruházában. A vásárlók általában közvetlenül a Steamtől vásárolhatnak játékokat, de a cég a játékkiadóknak „aktiválási kulcsokat” is ad, és ezeket más webhelyeken meg lehet vásárolni, majd a Steamen aktiválni. Az aktiválókulcsokról megállapodtak a kiadók a Valve-val, hogy bizonyos régiókban blokkolják azokat, és most ezért kapták a nyakukba a vizsgálatot, majd a pert. Közel 100 PC-s játék blokkolásáról van szó, a legváltozatosabb műfajokból.

Az EU szerint a Valve az összes megnevezett kiadóval kétoldalú megállapodásokat kötött olyan Steam-kulcsok kiadásáról, amelyeknél megakadályozták bizonyos játékok aktiválását Csehországon, Lengyelországon, Magyarországon, Románián, Szlovákián, Észtországon, Lettországon és Litvánián kívül.

A Valve és az öt PC-s videójáték-kiadó geoblokkgyakorlata elleni mai szankciók emlékeztetőül szolgálnak arra, hogy az EU versenytörvényei értelmében a vállalatoknak tilos a határokon átnyúló értékesítés szerződéses korlátozása.

– hangsúlyozta az EU versenybiztosa.

Az ilyen gyakorlatok megfosztják az európai fogyasztókat az EU digitális, egységes piacának előnyeitől és attól a lehetőségtől, hogy az EU-ban a legmegfelelőbb árajánlatot kihasználva vásárolhassanak.

– tette még hozzá.