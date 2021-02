„Téridő fegyvert” kutatott az amerikai haditengerészet

Hogy az amúgy elismert mérnök, aki a US Navy Légihadviselési Központ, Repülőeszköz Divíziójánál (Naval Air Warfare Center Aircraft Division - NAWCAD) dolgozik, miért adta ezt a bizarr nevet, az amúgy energiaforrásként, és meghajtásként alkalmazni kívánt találmányának azt nem tudni.

A WarZone által hivatalosan megszerzett dokumentumok alapján a titokzatos (és szabadalmaztatott!) eszköz a saját magáról elnevezett Pais-hatást felhasználva, feltalálójának szavai szerint jelentősen kitolhatja a hagyományos tudomány határait. Már ha működik.

Fizika kikapcsolva

A honlappal folytatott levelezésében Pais azt állította, hogy a meghajtás kiiktatja a gravitációt, sőt egy hibrid légi-vízalatti járművet is képes meghajtani, a valóságunk szövetének legalapvetőbb szintjén hatva.

A fenti leírést hallva rögtön két dolog ugrik be a téma iránt érdeklődőknek. Az egyik, hogy ha a Pais-meghajtás tényleg működik, akkor ez magyarázat lehet a TicTac incidensre, és még azt is megindokolná, hogy a sokszor egymásra is féltékeny haderőnemek közül, miért a haditengerészetet választották a „fehér repülő cukorkák”. A másik dolog a fénynél gyorsabb haladást lehetővé tévő Alcubierre-meghajtás megvalósítása, amely hatásaiba még belegondolni is szédítő.

Természetesen a fenti, a józan észnek és az évszázadok alatt kialakult tudásunknak homlokegyenest ellentmondó állítások igazolására bizonyítékokra is szükség van. No első lépésként az is megteszi, hogy a haditengerészet finanszírozza a kutatásokat. Az átadott dokumentumok szerint már néhány százezer dollárt költöttek az eszköz kifejlesztésére.

Fúzió és egyéb apróságok

És hogy mi is lenne pontosan a „téridő fegyver”? A lelkét képező plazma kompressziós fúziós eszköz egy mini fúziós reaktor, ami a hírek szerint ellenkezés nélkül megkapta az általában kekeckedő szabadalmi hivatal engedélyét.

A plazma kompresszióhoz szükséges szigetelésért a nagy energiájú elektromágnes mező generátor (High Energy Electromagnetic Field Generator - HEEMFG) lesz a felelős. A több száz oldalnyi számítást tartalmazó leírás szerint a szabadalom extrém magas energia szintek előállítására képes, amelyekhez képest „a hidrogénbomba nem több mint egy öngyújtó”. Ez utóbbiak nyilván Pais saját szavai. A technológia újításokért lelkes, azonban kellő kétkedéssel felruházott olvasó számára joggal villanhat fel a Doki és fluxus-kondezátora a Vissza a Jövőbe című filmekből, Christopher Lloyd lenyűgöző alakításában.

A nyilvánosságra került dokumentumok alapján azonban sajnos nem dönthető el, hogy sikeresek voltak-e a kísérletek, azaz nem tudni, hogy tovább folyik-e a „téridő fegyver” kutatása, vagy esetleg szép csendben elfektették a sci-fi könyvekbe való ötletet. Ha kiderül, mi biztosan megírjuk!