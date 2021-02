Életveszélyes termékeket is árulnak a Wish-en

Eddig is közismert volt, hogy sok bóvlit és kamu terméket reklámoznak és árulnak a Wish.com-on, de a BBC fogyasztóvédelemmel foglalkozó sajtórészlege most már arról is lerántotta a leplet, hogy áramütés érheti, vagy tűz égetheti meg bizonyos pocsék áruk vásárlóit.

Ez a termék is azok között található, amelyek a Wish.comon kaphatóak és a BBC fogyasztóvédelmi újságírói kiszúrták. (Forrás: Wish.com)

Többek között hajsütők és hajszárítók kerültek górcső alá a BBC cikkében, amelyek ebbe a kategóriába kerülnek a brit hírportál szerint. Ezeket a termékeket továbbra is árulják. Az amerikai vállalat mulasztásai

„rendkívül aggasztóak”

– állítja az Electric Safety First jótékonysági igazgatója, Lesley Rudd.

A Wish is nyilatkozott: a cég szerint a platformján az eladók felelősek áruk biztonságáért. Viszont nem válaszolt arra a kérdésre, hogy miért nem távolította el a listákat, miután most felhívták a figyelmet erre a kérdésre.

A BBC Watchdog című műsorában, a The One Show keddi esti programjában mutatta be kiemelten veszélyes tárgyakat:

egy robogó töltő illegális csatlakozóval

hosszabbító vezeték, amely áramütést okozhat

illegális dugóval ellátott hajszárító

utazási adapter, amelynek nincsenek biztonsági redőnyei, így a belső feszültség alatt álló alkatrészek szabadon lógnak ki

hajvágó nem megfelelő adapterrel

autós akkumulátortöltő illegális csatlakozóval

A megállapításokra reagált a több mint 150 millió különféle terméket értékesítő Wish, azt állítva a Watchdognak, hogy „bármelyik terméket leszedné a kínálatból, ha bizonyítékot találnának arra vonatkozólag, hogy nem biztonságosak", és visszatéríti a termékek árát azoknak az ügyfeleket, akik megvették ezeket. Viszont, a cég nyilatkozata szerint az egyes eladók feladata ellenőrizni, hogy a termékek megfelelnek-e a biztonsági előírásoknak.

Életveszély és női mellbimbó

Ezek az áruk komoly veszélyt jelentenek a vásárlók számára, és illegálisak is az Egyesült Királyság fogyasztói számára történő értékesítés céljából.

- hangsúlyozta Lesley Rudd és egyben felszólította a kormányt, hogy „védje meg az online vásárlókat a nem megfelelő elektromos áruk jelentette valós fenyegetéstől”.

Wish-t egyébként a brit Reklámügyi Szabványügyi Hatóság szintén többször megrovásban részesítette a nem megfelelően célzott reklámokért, köztük egy „nyíltan szexuális” hirdetésük kapcsán is, amelyben

kivillant egy nő mellbimbója,

ami a BBC Good Food Guide alkalmazásában szerepelt.